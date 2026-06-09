Almirante Norman Cabrera reemplazará al general Rodríguez tras su salida ordenada por el Gobierno

Tras la salida del general Erick Rodríguez como subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, el almirante Norman Cabrera asumirá provisionalmente este cargo, clave para la coordinación operacional del Plan Democracia, la estrategia de seguridad de la Fuerza Pública para las elecciones.

Caracol Radio conoció que el general Rodríguez ya fue notificado de su retiro del servicio activo, luego de que fuera firmada por el presidente Gustavo Petro la orden de salida del oficial. En un mensaje interno dirigido a generales y almirantes de las Fuerzas Militares, el oficial confirmó: “Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo”.

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La Subjefatura de Operaciones Conjuntas tiene un papel central en el seguimiento a las amenazas contra el proceso electoral, la coordinación de operaciones militares en las regiones y el despliegue de capacidades para proteger puestos de votación, corredores de movilidad, material electoral y comunidades en riesgo.

El cambio se produce en medio del desarrollo del Plan Democracia, que contempla el despliegue de 408.000 integrantes de la fuerza pública para proteger 13.489 puestos de votación en el país. El dispositivo también incluye la activación de 35 puestos de mando unificados para coordinar la seguridad electoral y la priorización de 67 municipios con mayores riesgos.

De acuerdo con los reportes conocidos, las autoridades también identificaron 32 puntos con riesgo de hechos violentos y 38 municipios con amenazas no violentas, con refuerzo de capacidades en zonas como Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región del Tolima.

La salida del general Rodríguez ocurre después de sus declaraciones sobre presiones de Disidencias Farc contra comunidades, carnetización, constreñimiento y posibles riesgos para el proceso electoral en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Caracol Radio reveló documentos de inteligencia militar que respaldaban esas advertencias. Uno de los informes señalaba que estructuras armadas estarían imponiendo mecanismos de control territorial y electoral, entre ellos censos, carnetización, presión sobre Juntas de Acción Comunal y vigilancia sobre comunidades rurales.

En esos documentos también se hacía referencia a la posible creación de “mesas de votación autónomas” y a la intención de algunas estructuras de “auditar de primera mano el flujo de votantes”, hechos que aumentan las alertas frente al desarrollo del Plan Democracia en regiones con presencia de grupos armados.

En su mensaje de despedida, el general Rodríguez agradeció haber servido al país por más de 35 años y aseguró que, si pudiera volver atrás, escogería nuevamente la vida militar. “Sin duda alguna, si tuviera la oportunidad de retroceder 39 años en el tiempo volvería a escoger recorrer el camino de los soldados de Colombia”, señaló.