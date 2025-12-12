ELN anuncia paro armado de 72 horas desde el 14 de diciembre y alerta a la población civil

A través de un comunicado fechado este viernes 12 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la realización de un paro armado de 72 horas que iniciará el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a las 6:00 a. m., en lo que la guerrilla denomina una “protesta contra el plan neocolonial de Trump”.

El grupo armado asegura que la jornada busca manifestarse contra las decisiones de Donald Trump y que califican como “amenazas de intervención imperialista” y una “nueva fase del plan neocolonial”.

La guerrilla afirma que rompe con el principio del “secreto militar” para informar a la población civil y pide que quienes no participen en la guerra tengan conocimiento previo de sus acciones.

El ELN asegura que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advierte que actuarán contra quienes consideren saboteadores.

También solicita a la ciudadanía no movilizarse por carreteras y ríos navegables durante las 72 horas que dure la actividad armada, e insiste en que los civiles no se mezclen con militares “para evitar accidentes”.

El grupo guerrillero afirma que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad, pero el anuncio genera preocupación entre autoridades locales y comunidades, que históricamente han sufrido los impactos de estos paros armados, especialmente en corredores rurales y zonas con presencia de actores ilegales.

Las autoridades nacionales aún no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio, pero generalmente este tipo de comunicados activa alertas de seguridad y despliegues preventivos en regiones donde el ELN mantiene influencia.