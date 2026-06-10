Estudiantes de Comunicación Social analizarán y premiarán proyectos radiales en Cúcuta

Estudiantes de cuarto y quinto semestre del programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, ampliación Cúcuta, realizarán este 11 de junio una jornada académica en la que presentarán, analizarán y premiarán los mejores proyectos desarrollados durante el semestre en los talleres de radio.

Margarita Sanguino, estudiante del programa, explicó que la actividad permitirá mostrar los trabajos elaborados bajo la orientación de la docente María Esperanza Rodríguez Suárez. “Este evento consiste en el desarrollo y análisis de todos los proyectos desarrollados por los estudiantes de cuarto y quinto semestre del Programa de Comunicación Social”, indicó.

La actividad tendrá como eje temático el Mundial de Fútbol, aprovechando el inicio del certamen deportivo. Según los organizadores, durante la jornada se presentarán piezas radiales y productos académicos inspirados en las diferentes ediciones del campeonato.

“Es una gran oportunidad de desarrollar este evento con la iniciativa de mostrar los spots que nosotros realizamos sobre los mundiales a lo largo de los años”, señaló Sanguino.

Por su parte, Gabriela Méndez informó que el evento se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en el auditorio CD4 de la Universidad Simón Bolívar.

Los estudiantes extendieron la invitación a la comunidad para que conozca los productos radiales elaborados durante el semestre y participe en la premiación de los mejores trabajos académicos.