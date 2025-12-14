Investigan hallazgo de cilindros alusivos al ELN, en La Guajira

Autoridades investigan hallazgo de posibles cilindros bomba alusivos a la guerrilla del ELN en vía nacional, del sur de La Guajira.

Horas de tensión se viven en la Guajira por cuenta del paro armado del ELN. Según habitantes se han reportado disparos contra buses intermunicipales y también el hallazgo de supuestos artefactos explosivos.

El primer hecho se registró en las últimas horas en la vía Fonseca – Barrancas, donde fue encontrada una camioneta blanca atravesada en la carretera.

Sujetos armados habrían retenido a sus ocupantes, abierto el capó, para posteriormente poner un supuesto cilindro bomba con letreros alusivos al ELN.

Igualmente, un bus fue alertado por presuntos disparos desde una zona apartada.

Ante estos hechos ya el Ejército hace presencia en este corredor.