Cúcuta registra 23 líderes sociales amenazados y 14 periodistas en riesgo

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre la compleja situación de seguridad que enfrentan líderes sociales y periodistas en Cúcuta. Según las cifras entregadas durante un reciente comité de seguridad, actualmente 23 líderes comunales han sido amenazados en la ciudad y al menos 14 periodistas se encuentran en condición de riesgo.

La información fue dada a conocer por Marta Maldonado, líder social y secretaria de la Asociación de Comunales Asocomunal, quien participó en la reunión convocada luego del asesinato del periodista Cristian Herrera.

“No solamente estamos muy tristes por el asesinato del periodista Cristian Herrera, sino que también hablamos de todas las circunstancias que están viviendo los líderes comunales, defensores de derechos humanos y comunicadores”, señaló Maldonado.

De acuerdo con la dirigente, las amenazas contra líderes comunales se han incrementado en medio de los recientes procesos electorales de las Juntas de Acción Comunal. “Nosotros en Cúcuta este año llevamos 23 compañeros comunales amenazados, y esto se debió al proceso electoral de las juntas de acción comunal”, afirmó.

Maldonado indicó que durante el encuentro las autoridades y organizaciones sociales analizaron estrategias para fortalecer las medidas de protección dirigidas a líderes, defensores de derechos humanos y periodistas, sectores que continúan denunciando riesgos para el ejercicio de sus labores.

Las cifras se conocen en medio de la preocupación generada por el asesinato de Cristian Herrera y las reiteradas denuncias sobre amenazas contra quienes desarrollan trabajo comunitario, defensa de derechos humanos y labores informativas en la región.