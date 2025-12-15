Embajada estadounidense rechaza el paro armado del ELN en protesta por el “plan neocolonial” de Trump

Bogotá D. C.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó “contundente rechazo” por el paro armado que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en protesta contra las “amenazas de una intervención imperialista” en la región por parte del país gobernado por el presidente Donald Trump y la implementación de una “nueva fase del plan neocolonial”.

El consulado dice que la guerrilla “pretenden protestar por los derechos de los colombianos", pero es “el mismo pueblo colombiano quien sufrirá, como siempre”. Tachan este acto como “inaceptable e ilógico”.

Además, la Embajada asegura que son amenazas reiteradas del “grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano”.

Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano.



El consulado reiteró su apoyo al gobierno y a la fuerza pública “en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos".

Paro armado del ELN

El ELN solicitó a la ciudadanía no movilizarse por carreteras y ríos navegables durante las 72 horas que dura la actividad armada, a partir del domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m., insistiendo en que los civiles no se mezclen con militares “para evitar accidentes”.

El grupo guerrillero afirma que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad y que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advierte que actuarán contra quienes consideren saboteadores.

Durante el paro armado, fue incinerado un bus de transporte intermunicipal en zona rural del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia. Hombres armados obligaron al conductor a detener el vehículo y lo prendieron fuego.