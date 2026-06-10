Refuerzan la seguridad en Villa del Rosario con 20 nuevos policías

Villa del Rosario contará con 20 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en diferentes sectores del municipio, especialmente en zonas afectadas por hechos de violencia y disputas entre estructuras criminales.

El alcalde Camilo Suárez explicó que este refuerzo corresponde a una solicitud realizada por la administración municipal ante la Policía Nacional. “En un consejo de seguridad le pedimos al general más apoyo de pie de fuerza para Villa del Rosario, dadas las circunstancias que hemos tenido en esta zona de frontera. Hoy se está cumpliendo esa palabra”, afirmó.

Según el mandatario, los nuevos efectivos estarán distribuidos en dos cuadrantes. “Uno va a reforzar la zona de Morichal y otro atenderá sectores de Boconó, donde se dividieron las áreas de cobertura para mejorar la atención y la presencia policial”, indicó.

Suárez anunció además la construcción de un CAI en Boconó y la reconstrucción del CAI de Villa Antigua. “Buscamos cerrarle el paso a todas esas bandas criminales que transitan sobre la zona de Boconó y el Anillo Vial”, señaló.

El alcalde aseguró que actualmente la principal problemática de seguridad en el municipio está relacionada con el microtráfico. “Hoy toda la violencia que se vive en Villa del Rosario es por la pelea del microtráfico y de los territorios”, manifestó.

Finalmente, recordó que con la futura apertura del Distrito de Policía se espera la llegada de cerca de 300 uniformados para fortalecer la seguridad en la zona de frontera y el área metropolitana de Cúcuta.