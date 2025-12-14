Ejército Nacional responde ante posibles hechos de corrupción en el Comando de Ingenieros

Según un informe revelado por la Revista Semana, se han registrado hechos recurrentes de corrupción en el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional (Coing), el cual ya está en conocimiento de los entes de control.

Se habla de varios contratos de bajo monto hasta millonarias licitaciones que superan los 20.000 millones de pesos, con retiros reiterados de aquellas personas que han investigado a fondo estos hechos.

En un comunicado, el Ejército Nacional aseguró que estos procesos administrativos y contractuales, fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, tales como la Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y Policial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y las instancias de control interno de las Fuerzas Militares.

La investigación da cuenta de que la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares pidió evaluar la presunta responsabilidad del director de la Escuela Militar de Cadetes en el año 2023, general Luis Fernando Salgado, quien aparentemente omitió el seguimiento de estos procesos, y se consideran como graves hechos de corrupción.

“Cabe destacar que, en el marco de las recomendaciones emitidas dentro de la misión de trabajo 090 del 2024, adelantada por la Inspección General del Ejército Nacional, sobre obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, perteneciente a la Escuela Militar de Cadetes, advierte de la existencia de unas supuestas irregularidades en las cuales al parecer se ve comprometida la responsabilidad de dos señores Oficiales Generales “por una posible omisión en el cumplimiento de funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades”, relacionadas en citado informe, razón por la cual se adelanta una investigación disciplinaria en contra de los oficiales”, afirma la institución.

El general Salgado, luego fue nombrado como Comandante de la Sexta División del Ejército en 2024, dejándolo como responsable de más de 14.000 hombres de la fuerza pública en varias regiones del país.

En el comunicado se lee: “De acuerdo con lo anterior, y en aras de determinar la presunta responsabilidad de los demás militares vinculados, se adelantan otras dos investigaciones disciplinarias, las cuales se encuentran en curso y gozan de reserva legal. En este sentido, por estos mismos hechos, y a la fecha fueron retirados de la institución tres funcionarios y dos más fueron trasladados a otras unidades militares, mientras concluyen las mencionadas investigaciones. De igual manera, se puso en conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”.

Algunos oficiales que no dieron sus nombres, pero aparecen en la investigación de Semana, indicaron que existe una gran cadena de corrupción y de manera intencional, en el Cede 10 se estructuran los proyectos con serios faltantes de estudios, para luego realizar adiciones presupuestales a los contratistas.

El Ejército se pronunció sobre el detrimento patrimonial en el caso del aeródromo de La Guajira.

“cabe indicar que en la actualidad este se encuentra operando con aval de la Aeronáutica Civil y la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, quienes certificaron el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad operacional, con fundamento en las pruebas Boeing, realizadas en el año 2024. Sea oportuno aclarar que esta pista ya existía, y durante los años 2022-2023 fue puesta en labores de mantenimiento y ampliación, por lo que no se trató de una obra nueva, “proyecto de pista”, y, contrario a ello, el mantenimiento se desarrolló en debida forma”.

Otro de los casos específicos, son los errores en la planificación del Comando de Ingenieros”, respecto de la “contratación, de 14.000 millones de pesos de un regimiento para las Fuerzas Especiales en Tolemaida, la edificación de un alojamiento para la tropa en Chapalito, Nariño, y la construcción de aulas en un Batallón de Entrenamiento de Aviación, también ubicado en Tolemaida.

“Todas las obras fueron finalizadas y se encuentran en servicio. No obstante, frente a la construcción de las aulas, la Contraloría General de la República realizó un hallazgo por obras no previstas, la cual se encuentra dentro de una investigación que adelanta a la fecha la CENAC de Ingenieros”, asegura el comunicado.

Y agrega el Ejército Nacional: “Frente a la “presunta venta de pliegos de los contratos por parte de personal del Comando de Ingenieros para beneficiar a ciertos oferentes” es oportuno indicar que el Comando de Ingenieros no es el responsable ni interviene en la elaboración de los pliegos de condiciones, toda vez que estos hacen parte de un compendio de documentos propios de la contratación pública, los cuales son creados en la etapa precontractual que se encuentra, para el caso del Ejército Nacional, en cabeza de las centrales administrativas y contables, CENAC, conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios”.