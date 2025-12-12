Ministro de Defensa rechaza anuncio de paro armado del ELN y ordena máxima alerta en Fuerza Pública

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó un pronunciamiento en forma de rechazo contra el paro armado anunciado por el ELN, calificándolo como un acto de “constreñimiento criminal” y una amenaza directa contra la población colombiana.

“El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llama paro armado”, aseguró el jefe de la cartera.

#ATENCIÓN|| El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció por el paro armado que anunció el ELN en el país, calificándolo como un acto de "constreñimiento criminal" y una amenaza directa contra la población colombiana. Aseguró que todas las capacidades de las Fuerzas… pic.twitter.com/sX2nX1qmyB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 12, 2025

Además, afirmó que estas acciones no tienen ningún trasfondo político, sino que responden a las economías ilegales que sostienen a esa guerrilla.

El ministro Sánchez informó que todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía fueron desplegadas en zonas estratégicas del país para neutralizar cualquier acción violenta que el ELN busque ejecutar en el marco de su anuncio.

“Nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”, afirmó.

También recordó que existen recompensas vigentes, entre ellas la ofrecida por alias ‘Pablito’, uno de los máximos mandos del ELN, que asciende a 5.000 millones de pesos. Según dijo, el objetivo es facilitar su ubicación, captura y judicialización.

El jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a las comunidades en los territorios históricamente afectados por el accionar del ELN para rechazar “categóricamente” el paro armado y colaborar con las autoridades.

Garantizó que la presencia de la Fuerza Pública estará asegurada “en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle”, con el fin de resguardar la vida y la movilidad de la ciudadanía.

Finalmente, pidió confianza en las instituciones y aseguró que el Gobierno trabajará para que este fin de año transcurra “en paz, seguridad y tranquilidad”, pese a las amenazas de la guerrilla.