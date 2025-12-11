“Vamos a crear un escudo anti-drones en toda Colombia”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en medio de la moción de censura en su contra en el Congreso de la República, que el Gobierno pondrá en marcha un ambicioso “escudo antidrones” en todo el país, estrategia diseñada para enfrentar el incremento de ataques con aeronaves no tripuladas que han golpeado a la Fuerza Pública durante 2025.

Según cifras entregadas por el propio ministro, 136 uniformados han resultado heridos y 16 han muerto este año por ataques controlados con drones, un fenómeno que, dijo, ya no es exclusivo de guerras como las de Ucrania o Medio Oriente.

“Este factor explica por qué se ha incrementado la afectación a nuestros hombres. No somos ajenos a esta amenaza global”, afirmó Sánchez durante una intervención en la que defendió la necesidad de modernizar las capacidades tecnológicas del país.

Un escudo nacional por fases

El ministro explicó que el proyecto antidrones será implementado en etapas y requerirá una inversión significativa.

La iniciativa incluirá medidas preventivas, pasivas y activas, dirigidas a proteger infraestructura estratégica, unidades militares y personal en zonas de alto riesgo.

“Vamos a desarrollar una iniciativa para crear una especie de escudo anti-drone en toda Colombia. Va a costar plata y va a ir por fases para proteger lo estratégico, pero se necesita”, afirmó.

El ministro Sánchez añadió que el Gobierno ha logrado neutralizar el 96% de los ataques con drones gracias a las facultades adquiridas por el decreto de conmoción interior.

“No es comprar como en el Carulla; esto requiere procesos técnicos y complejos”, dijo, enfatizando en que la modernización avanza, aunque no a la velocidad que exige la amenaza.

Más de 3.000 ataques terroristas evitados

El ministro también reveló que durante este gobierno se han frustrado 3.071 ataques terroristas, lo que consideró una muestra de la capacidad operativa y de inteligencia de la Fuerza Pública. No obstante, reconoció que aún hay margen para mejorar.

“Bienvenidas las críticas que dicen que debemos fortalecer la inteligencia para llegar a cero. Pero ayúdennos también a combatir la causa”, señaló.

Llamado a enfrentar la cultura criminal

El jefe de la cartera de Defensa advirtió que la violencia no solo se combate en el terreno, sino en el plano cultural. Aseguró que la llamada “cultura traqueta” sigue alimentando economías ilegales y comportamientos violentos, impulsada, según dijo, por contenidos audiovisuales, música y narrativas que romantizan el crimen.

“Según estudios de universidades, una persona que consume ese tipo de películas o canciones tiene seis veces más probabilidades de parecerse a ese modelo”, afirmó, insistiendo en que el país debe atacar no solo los efectos, sino las raíces sociales y culturales del crimen organizado.