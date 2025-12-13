La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, informó que el viernes 12 de diciembre de 2025, un grupo armado irrumpió de manera irregular en la bocamina “Cunas”, ubicada en el municipio de Maripí, Boyacá, y secuestró a 71 personas, entre ellas trabajadores de la empresa Esmeraldas Santa Rosa y personal de seguridad privada.

Hechos

Caracol Radio conoció en primicia que aproximadamente a las 5:40 p.m., un grupo de 34 hombres armados, vestidos con ropa negra y con el rostro cubierto, ingresó de manera violenta a la mina, ubicada en una zona rural de Boyacá.

Durante la toma, retuvieron a 63 trabajadores y 8 vigilantes de seguridad privada en el interior de la mina.

Entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m., los hombres permitieron la salida de dos personas, lo que permitió a las autoridades conocer lo sucedido y activar de inmediato el despliegue del operativo.

En cuestión de horas, el Comandante del Departamento de Policía Boyacá, junto a unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA), y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), tomaron control de la situación.

La Policía Nacional y Fuerzas Militares liberan a 71 trabajadores secuestrados en mina de Boyacá Ampliar

Respuesta institucional y Liberación

Tras varias horas de operaciones en la noche, la madrugada del sábado 13 de diciembre marcó el momento crítico de la liberación.

A las 3:20 a.m., todos los trabajadores retenidos fueron liberados de manera segura, sin que se registraran daños o afectaciones físicas a su integridad. Sin embargo, durante el incidente se reportó la destrucción del sistema de videovigilancia de la mina, tras la ruptura intencional de la fibra óptica.

Evidencia y capturas

En el curso de las investigaciones, las autoridades confirmaron el hurto de tres revólveres y dos escopetas tipo Mossberg, pertenecientes al personal de seguridad privada.

Además, se incautaron siete armas de fuego (un revólver y seis pistolas), munición, radios de comunicación, barras de indugel y taladros, los cuales fueron utilizados por los agresores.

Se logró la captura de ocho personas, entre ellas cuatro trabajadores de la propia empresa Esmeraldas Santa Rosa. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), está colaborando con la Policía Nacional y la SIJIN para adelantar las investigaciones y esclarecer los hechos.