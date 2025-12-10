General Juan Miguel Huertas niega vínculos con alias ‘Calarcá’ y denuncia suplantación en el Ejército

El general Juan Miguel Huertas se pronunció por primera vez en micrófonos, sobre las menciones a su nombre en documentos, memorias y archivos incautados a Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, uno de los jefes de las disidencias de las FARC.

En entrevista con el periodista Daniel Coronell, en W Radio, el oficial negó cualquier tipo de contacto, reunión o comunicación con ese grupo armado o con sus emisarios.

“No me he reunido con ningún emisario de Calarcá. No he tenido ningún contacto con nadie, ni con Calarcá, ni con sus cabecillas”, afirmó Huertas. Sus declaraciones llegan en medio de las dudas que surgieron tras conocerse numerosas menciones a su nombre en los archivos incautados al líder disidente, lo que generó cuestionamientos sobre su paso por la Dirección de Contrainteligencia del Ejército.

“Hubo oficiales a los que no les gustó mi llegada”

El general explicó que, durante su gestión en contrainteligencia, encontró resistencias internas. “Hubo oficiales de inteligencia que no estaban a gusto con mi llegada”, aseguró, aunque declinó mencionar nombres. Sin embargo, resaltó el trabajo del personal bajo su mando: “Solo tengo gratitud con ellos. El valor y el profesionalismo del personal de contrainteligencia es innegable”.

La suplantación que prendió las alarmas del General

Huertas relató un episodio que, según él, marcó el inicio de una campaña de desprestigio en su contra. En 2020, luego de ser trasladado a Arauca, descubrió que una persona se hacía pasar por él para pedir favores y dinero a oficiales y suboficiales. El oficial narró que se enteró del hecho cuando un director de escuela militar lo cuestionó por supuestas conversaciones que él jamás había sostenido.

El episodio, que motivó denuncias internas y ante la Fiscalía, fue para Huertas un golpe a su reputación.

Aunque reconoce que ese caso ocurrió en 2020, cuatro años antes de los documentos hallados en poder de ‘Calarcá’, sostiene que su nombre pudo haber seguido siendo utilizado sin su conocimiento.

“No tengo idea por qué mi nombre aparece allí”

El general insistió en que desconoce el origen de su nombre dentro de los archivos incautados en 2024. “Lo único que le puedo decir es que nunca he hablado con ninguno de los emisarios de Calarcá. Nunca. Ni va a existir una llamada, un mensaje o un encuentro porque nunca lo hice”, afirmó.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de que suplantadores siguieran actuando años después, Huertas afirmó que: “No podría decirle eso”. No obstante, aseguró que cualquier persona que asegure haber conversado con él debería demostrar continuidad o pruebas concretas: “Que me diga si volví a hablar con él, si me reuní de nuevo, si hubo mensajes. No existe nada”.

“Téngalo por lo que nos va a pasar”

Con esa frase final, Huertas cerró su intervención asegurando que su inocencia podrá demostrarse con el tiempo.