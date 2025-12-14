Ataque con explosivos en el sur del Cauca dejó un policía herido

Patía, Cauca – Un patrullero de la Policía Nacional resultó herido tras un ataque con explosivos improvisados lanzados mediante el uso de un dron en el municipio de Patía, sur del Cauca.

El ataque se registró en el corregimiento de Piedra Sentada contra la subestación de Policía, donde fueron lanzados cuatro artefactos explosivos.

El uniformado resultó herido por esquirlas y fue remitido al hospital local de El Bordo, Cauca, donde recibe atención médica y ya se encuentra fuera de peligro.

Varias viviendas, establecimientos comerciales y hasta dos vehículos sufrieron afectaciones por la explosión.

Minutos antes, en la cabecera municipal de El Bordo, Patía, también se reportó un ataque contra la fuerza pública, hecho que por fortuna no dejó heridos ni víctimas mortales.

Mediante un comunicado, la Policía Nacional confirmó que tras la acción terrorista “las unidades policiales en el sector mantienen activado el Plan Defensa, con el fin de repeler cualquier acción ofensiva y garantizar la seguridad en la zona”.

En esta zona del departamento opera la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.