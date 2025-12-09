Cauca registra veinticinco personas quemadas con pólvora en el inicio de diciembre

Popayán, Cauca

La Secretaría de Salud del departamento confirmó que, en los primeros ocho días de diciembre de 2025, veinticinco personas resultaron lesionadas por la manipulación de pólvora en el Cauca.

Los casos están distribuidos así: seis en Popayán, tres de ellos menores de edad, tres en Argelia, dos en Santander de Quilichao y dos en Morales. Mientras que Puracé, Cajibío, El Tambo, Balboa, Suárez, Jambaló, Totoró, Piamonte, Guapi y Toribío registran un caso cada uno.

Lo preocupante es que, del total de afectados, 13 son menores de edad y 12 son adultos.

Según las autoridades, los artefactos que más lesiones causaron fueron totes, voladores, volcanes, luces de bengala y otros elementos pirotécnicos.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, informó que “lo más delicado es que solo en la noche de las Velitas registramos 20 lesionados, y 12 de ellos son menores de edad”.

La funcionaria hizo un llamado a las alcaldías municipales para reforzar las estrategias, los controles y las campañas pedagógicas para proteger la vida e integridad de los caucanos.

Las autoridades en Popayán intensificaron los operativos y pidieron a la comunidad evitar el uso de pólvora, estar atentos a los menores y reportar cualquier situación para prevenir más lesionados en el departamento.

