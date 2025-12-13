¿Qué implica el fin de la reunificación familiar de EE. UU. para los colombianos en lista de espera?

Listado de sanciones por trabajar con visa de turista en Estados Unidos - Getty Images / FTiare

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes la finalización de todos los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar conocidos como Family Reunification Parole (FRP), medida que también afecta a los ciudadanos colombianos y de otros seis países latinoamericanos —Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras— que buscaban reunirse con familiares residentes o ciudadanos estadounidenses.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los programas FRP que permitían a ciertos familiares ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras avanzaban sus trámites migratorios, serán eliminados por completo y pasarán a evaluarse únicamente de forma individual en vez de categórica, como ocurría hasta ahora.

La decisión fue formalizada en un aviso publicado en el Federal Register, el registro oficial donde el DHS comunica cambios normativos y procedimientos del gobierno federal.

Plazos y condiciones de la reunificación familiar

El beneficio de reunificación familiar cesará automáticamente el 14 de enero de 2026 para quienes actualmente se encuentren en Estados Unidos bajo este programa, salvo que hayan iniciado solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) antes del 15 de diciembre de 2025 y que este trámite continúe vigente para la fecha límite.

Si la solicitud de residencia permanente es rechazada, el permiso humanitario será cancelado de inmediato y la persona tendrá que abandonar el país sin demora. Conviene mencionar que, la terminación del programa implica también la revocación de la autorización para trabajar asociada al FRP.

Según explicó el DHS, estos programas presentaban deficiencias en los mecanismos de verificación, que permitieron que algunos extranjeros ingresaran al país con controles de seguridad considerados insuficientes. Por esta razón, el gobierno estadounidense sostuvo que el uso extendido de los FRP representaban un riesgo para la seguridad nacional y el orden migratorio.

Implicaciones para los colombianos

Miles de colombianos y sus familiares que estaban dentro de Estados Unidos bajo el amparo de los programas de reunificación familiar se enfrentarán a decisiones importantes en las próximas semanas:

Regularizar su situación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) antes de la fecha límite del 15 de diciembre de 2025 será crucial para quienes deseen mantener un estatus migratorio legal.

Quienes ¿no cuenten con una vía legal alternativa para permanecer en territorio estadounidense deberán **abandonar el país antes del 14 de enero de 2026**, de acuerdo con la publicación oficial.

La cancelación de permisos laborales asociados al FRP podría significar la pérdida inmediata del derecho a trabajar formalmente en EE. UU. para quienes no ajusten su estatus migratorio.

Por último, el gobierno de EE. UU. señaló que quienes no tengan un estatus legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas deberán salir antes de la fecha de terminación, pudiendo utilizar la aplicación CBP Home para reportar su salida.



