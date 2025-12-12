Estos han sido los asilados políticos que ha recibido Colombia: el más escandaloso fue este 2025

Hoy en día las tensiones políticas que mantiene el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con los Estados Unidos, ha puesto en sobre la mesa el destino que tendría el mandatario si Donald Trump decide invadir el territorio o pasar a acciones mayores para sacarlo del poder. Si bien en la actualidad existen muchas preguntas de lo que pueda pasar a futuro, hay dos opciones que resuenan en el ámbito político y diplomático como posibles opciones para Maduro:

Solicitud de una amnistía.

Asilo político en aquellos países que simpaticen con él.

Hasta el momento, la que más fuerza ha tenido, ha sido la de un posible asilo si llega a dejar el poder en Venezuela. Pese a los rumores y demás, es difícil saber cuál será el destino de Nicolás Maduro.

Sin embargo, recientemente, en Colombia, las declaraciones que brindó la canciller Villavicencio en exclusiva para Caracol Radio, causaron una gran conmoción debido al “apoyo” que se le daría a Nicolás Maduro, en dado caso de que solicite un asilo político.

Por otro lado, el asilo político es un derecho internacional que se le solicita o se le otorga a alguien cuando la vida e integridad de alguien, corren peligro, ya sean por motivos políticos, humanitarios, de raza, religión y entre otros.

Le recomendamos: Exclusiva: Canciller Villavicencio confirma que Colombia le daría asilo a Maduro si solicita protección

Si ese fuera el caso, ¿Nicolás Maduro sería el primer asilado político en Colombia?

El panorama es de incertidumbre actualmente, ya que se sabe nada de manera oficial por parte del gobierno venezolano. Es así que nace una de las preguntas más llamativas: ¿sería Nicolás Maduro el primer asilado?

La respuesta en NO, en Colombia ya han existido otros asilados políticos, incluso, el más escandaloso ocurrió en el Gobierno de Gustavo Petro este 2025, cuando se aceptó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue acusado de corrupción en su país. Además, en declaraciones que dio Martinelli, se mostró agradecido con Petro y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por haber salvado su vida.

Asimismo, el exgobernante de Panamá, aseguró que lo que venía sucediendo, en su contra, era una persecución judicial en su contra, ya que no solo se le acusaba de corrupción, sino de lavado de activos.

Le puede interesar: Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por corrupción y asilado en Colombia: quién es

Asilados políticos en Colombia que han sido históricos

Algunos políticos han buscado que los asilos que tengan, sean cercanos a ellos para así, obtener la protección que solicitan, ya sea por persecución y demás. Es así que, estos han sido los personajes que han recibido este derecho en Colombia:

Víctor Raúl de Haya de la Torre: líder peruano que recibió el asilo en 1920, tras haber sido acusado de rebelión militar en Perú por la dictadura de Manuel Odría.

líder peruano que recibió el asilo en 1920, tras haber sido acusado de rebelión militar en Perú por la dictadura de Manuel Odría. Pedro Carmona: expresidente interino de Venezuela que recibió el asilo político en Colombia, luego de un intento de golpe de Estado que terminó fracasando.

expresidente interino de Venezuela que recibió el asilo político en Colombia, luego de un intento de golpe de Estado que terminó fracasando. Ricardo Martinelli: expresidente panameño acusado de corrupción y lavado de dinero que recibió el asilo político en Colombia en el 2025.

Si bien han existido otros asilados de otras figuras, hasta ahora, se le ha cuestionado al gobierno Petro la posibilidad de asilo a Nicolás Maduro, quien tiene varias acusaciones graves. Unas que van desde nexos con el Cartel de los Soles, hasta la del fraude en las elecciones.

Otras noticias: Asilo y amnistía general, ¿Qué representa la posición de Colombia frente al régimen de Venezuela?