Trump promete represalias tras ataque del Estado Islámico en Siria contra estadounidenses

Donald Trump y el presidente de Siria, Ahmed Shara, en la Casa Blanca, el 10 de noviembre de 2025. FOTO: Syrian PresidencyGetty Images / Anadolu

Dos militares y un civil estadounidenses murieron este sábado, 13 de diciembre, en una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria”, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Otros tres militares resultares heridos en este hecho, mientras que el atacante fue abatido.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete. A su vez detalló que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales: “Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

“Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica”, dijo el portavoz del ministerio, Anwar al Baba, en una entrevista en la televisión estatal. Pero “las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI”, agregó.

Trump promete represalias

Consultado por la prensa, el presidente, Donald Trump, lamentó la pérdida de los tres estadounidenses, a los que calificó de “tres grandes patriotas” y pidió rezar por ellos y por los tres heridos. “Tomaremos represalias”, aseguró.

Según declaró, habló con el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, cercano a él quien le dijo que está “devastado”. Luego dijo en su red Truth Social que el líder estaba “extremadamente enfadado y afectado por este ataque”.

Es el primer hecho de este tipo que ocurre en Siria desde la llegada al poder de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos, pese al pasado de Al Shara en al Qaeda.

El grupo yihadista ISIS controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

Ante la noticia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, también escribió en su cuenta de X: “Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”.

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró el portavoz Parnell, quien añadió que “el ataque está siendo objeto de una investigación”.