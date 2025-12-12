Trump lanza la ‘visa dorada’: así funciona la Gold Card para vivir en EE.UU. por un millón de dólares

Estados Unidos activó el sitio web oficial de la “Gold Card”, la esperada visa o tarjeta dorada impulsada por el presidente Donald Trump, que permitirá a interesados obtener la residencia, y posteriormente la ciudadanía, en el país norteamericano a cambio de una elevada suma monetaria.

Con este paso, se abren oficialmente las solicitudes para hacerse con este documento, que consiste en uno de los cambios más importantes en la política migratoria estadounidense durante el segundo mandato de Trump.

No es para menos, dado que los extranjeros que deseen obtener la visa deberán pagar más de un millón de dólares al Gobierno estadounidense, que beneficiarán “sustancialmente” al país norteamericano, tal como afirma la Administración Trump.

¿Cómo funciona la Gold Card que estrena Estados Unidos?

Inicialmente, los interesados deberán abonar 15 mil dólares como parte de una tasa de tramitación no reembolsable. El Departamento de Seguridad Nacional se encargará de examinar, y si es procedente, aprobar las solicitudes.

Luego de que la solicitud sea aprobada, los interesados deberán pagar un millón de dólares. No obstante, el sitio web de la “Gold Card” advierte que algunos individuos quizá tendrán que aportar una cantidad extra por el documento, según sus circunstancias.

Este proceso tomará apenas “unas semanas”, según la Administración Trump, al tratarse de una forma acelerada de conseguir la residencia estadounidense, aunque los solicitantes de determinados países podrían sufrir retrasos a causa de la acumulación de visados pendientes.

También existe una versión corporativa de la tarjeta, dirigida a empresas que deseen enviar trabajadores extranjeros a EE. UU., con un precio de dos millones de dólares por empleado.

En adición, Estados Unidos informa del lanzamiento “muy pronto” de una “Tarjeta Trump Platino”, con la cual los extranjeros podrán permanecer hasta 270 días en el país, sin estar sujetos a impuestos sobre ingresos no estadounidenses, con un costo de cinco millones de dólares. Los interesados pueden inscribirse en la lista de espera a través de la página de solicitudes de la “Gold Card”.

El reemplazo de la EB-5

Cabe mencionar que esta “visa dorada” ocupa el lugar del programa de visado EB-5, que se dirigía a inversionistas migrantes y que permitía obtener tarjetas de residencia a cambio de invertir en proyectos estadounidenses que crearan puestos de trabajo.

Justamente, como la “Gold Card” no se enfoca en la generación de empleo ni incluye límites impuestos por el Congreso, sino que “amplía la capacidad del país de reclutar a personas extraordinarias” según el presidente Trump, no se establecen condiciones para enviar solicitudes diferentes a los programas EB-1 o EB-2.

En este sentido, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, definió este visado como “una tarjeta verde dorada” para “maravillosos ciudadanos globales de clase mundial”

Siga leyendo: Migrantes de ‘países de preocupación’ como Cuba y Venezuela enfrentarán revisión de green cards en EE. UU.

Desde febrero fue anunciado el lanzamiento de este visado, durante las primeras semanas de su segundo mandato. En aquel momento, bromeó con "vender quizá un millón de estas tarjetas" o “más que eso”, de modo que Estados Unidos podría ganar miles de millones de dólares.