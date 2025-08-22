EE. UU. retira del mercado camarón congelado de Walmart por posible contaminación radioactiva

El Gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta por posible contaminación radioactiva en camarones congelados procedentes de Indonesia. La cadena de mercados minoristas, Walmart, confirmó que el producto bajo sospecha, que era vendido por su propia marca, Great Value, se encontraba disponible en 13 estados.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendó a los ciudadanos no comer camarones congelados importados por la empresa indonesia PT Bahari Sejati, cuyos productos están bajo investigación por una posible contaminación con cesio-137, un isótopo radioactivo.

Walmart confirmó que estos camarones congelados se encontraban a la venta en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.

Puertos estadounidenses detectaron material radioactivo en contenedores de camarón congelado

Si bien, ninguno de los productos ha arrojado un resultado positivo aún para contaminación por cesio-137, la investigación continúa, al igual que la coordinación para sacar del mercado los lotes de camarón de la marca mencionada.

Los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami detectaron este isótopo radioactivo en contenedores que llevaban esta clase de productos, tal como confirmó la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB por siglas en inglés).

Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías. De acuerdo con la CPB, la cantidad de material radioactivo detectado es baja; sin embargo, la exposición prolongada a este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando se diluye en agua de consumo humano.

Gobierno indonesio suspendió a la empresa de camarones congelados vetados por EE. UU.

El Gobierno de Indonesia ordenó el cese temporal de la producción de la empresa PT Bahari Makmur Sejadi, cuyos productos de camarón congelado fueron vetados esta semana en Estados Unidos.

El ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, dijo que acudió a la sede de la empresa para encabezar una inspección exhaustiva del lugar, mientras evalúa si evacuar al personal de la fábrica “por razones de seguridad”.

“Llevamos mascarilla porque aún desconocemos el origen de este material radiactivo, el cesio-137”, explicó en un vídeo grabado en la fábrica y difundido en su perfil de Instagram.

El ministro indonesio dijo que esperan los resultados de una auditoría ambiental en las próximas horas para tomar medidas definitivas sobre el caso.

Indonesia exportó 85 mil toneladas de camarones a Estados Unidos en 2024, por un valor de casi 685 mil dólares, según estimaciones del gremio.