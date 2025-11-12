Más de 6.000 cupos gratuitos de esterilización en Bogotá durante fin de año: ¿En qué puntos?

Campañas de esterilización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES.

Bogotá D. C.

Durante noviembre y diciembre, el Distrito ofrece seis mil cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en dos puntos fijos del oriente y el occidente de Bogotá.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) destaca que, a lo largo del año, miles de mascotas han accedido a este servicio gratuito en un programa dirigido a estratos 1, 2 y 3 al igual que a animales en condición de calle.

Los interesados pueden agendar su turno a través del portal dispuesto por el IDPYBA con el fin de solicitar turnos.

Las citas se pueden agendar también de forma presencial en los SuperCADE de Manitas, Suba y Américas; allí se solicita llevar copia de la cédula y del recibo de un servicio público para verificar la residencia.

O bien, a través de la línea telefónica 6477117 o directamente en la sede del IDPYBA, ubicada en la carrera 10 No. 26-51, Torre Sur, piso 8, del edificio Residencias Tequendama.

¿Dónde son los puntos de esterilización de perros y gatos en Bogotá?

Los puntos fijos habilitados por el Distrito para la esterilización de perros y gatos en la capital son la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, y de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en el barrio El Muelle de localidad de Engativá.

En estos sitios se han desarrollado las jornadas de esterilización organizadas por el Distrito a lo largo del 2025.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, extendió su invitación a la ciudadanía para que participen activamente en esta campaña durante el cierre del año.

“Estas jornadas no solo promueven el bienestar de los animales, sino que también contribuyen a una ciudad más responsable y solidaria con todas las formas de vida. Tenemos una gran deuda con estos animales y esterilizarlos va en el camino correcto”, señaló Hernández.

Cabe mencionar que los objetivos de esta iniciativa son reducir la sobrepoblación, mejorar la calidad de vida de los animales y reforzar una cultura de tenencia responsable en los barrios de la capital. De acuerdo con el Instituto, la esterilización es una estrategia clave para evitar el aumento en la aparición de animales abandonados en la ciudad.

Tenga en cuenta a la hora de la esterilización de su mascota

El día de la cirugía, el responsable, quien debe ser una persona mayor de edad, tendrá que presentar el comprobante del turno y cumplir con las indicaciones previas del equipo veterinario, que incluyen: ayuno de ocho horas sin alimentos sólidos y de tres sin líquidos. Además, según el caso, deberá llevar a su mascota con correa o guacal.

Cada procedimiento incluye revisión médica, anestesia, control postoperatorio y recomendaciones para la recuperación.

Si bien las jornadas se realizan de manera continua en los puntos habilitados, la demanda es alta; por este motivo se establecen estos ciclos de esterilización mensuales, en los que las autoridades aconsejan la solicitud de turnos para controlar el acceso a este servicio gratuito.

Los cupos se asignan por orden de solicitud, pero la ciudadanía puede seleccionar la fecha y el lugar más favorable.