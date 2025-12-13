Atlético Nacional se aleja de la Copa Libertadores 2026: Esto necesita para poder clasificar

Los ocho equipos colombianos que representarán al país en los torneos continentales del próximo año ya se encuentran definidos; sin embargo, aún falta por definirse un último cupo para la Copa Libertadores y un último cupo para la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional y Junior se encuentran a la espera de conocer su hoja de ruta internacional del próximo año, la cual quedará totalmente definida el próximo martes, cuando se dé cierre a la Liga 2025-II.

Atlético Nacional, muy cerca de quedarse sin Libertadores

Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores, se encuentra muy cerca de perderse el máximo certamen continental de clubes del próximo año. Los antioqueños dependen de un milagro o una hazaña.

La suerte de Nacional está en manos del Deportes Tolima, si el Vinotinto y Oro gana la Liga, Nacional se quedará con el cupo a la fase previa de la Copa; mientras que los de Ibagué asegurarán un cupo a la fase de grupos.

No obstante, si el campeón es Junior, el cupo a la fase de grupos de la Libertadores será para los barranquilleros; mientras que la plaza a la fase previa la tomará el Deportes Tolima, cayendo el Verdolaga a la primera fase de la Copa Sudamericana.

¿Serie liquidada?

Deportes Tolima tendrá una dura tarea para el juego de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el próximo martes. El partido se encuentra 3-0 a favor de los barranquilleros tras el partido de ida, gracias a un doblete de José Enamorado y un tanto de Bryan Castrillón.