🔴EN VIVO | Junior vs. Tolima, final de la Liga Colombiana: siga ACÁ gratis el partidazo

Esta noche se jugará <b>el primer partido de la final de la Liga Colombiana entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima</b>, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este partidazo entre Tiburones y Pijaos será, además, un encuentro inédito en la definición de un título en toda la historia de los torneos cortos en Colombia.El equipo de Alfredo Arias, aspira conseguir su estrella número once, mientras que el cuadro de Lucas González, va por su cuarto título. Así mismo, <b>el que resulte campeón tendrá asegurado un cupo en la Copa Libertadores 2026,</b> junto a Santa Fe, el campeón del primer semestre, con el que también se medirán el próximo año en la <b>Superliga.</b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/11/la-unica-vez-que-junior-y-tolima-se-enfrentaron-por-una-final-en-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/11/la-unica-vez-que-junior-y-tolima-se-enfrentaron-por-una-final-en-colombia/"><b>La única vez que Junior y Tolima se enfrentaron por una final en Colombia</b></a>Es válido mencionar que, para este juego la preocupación de Junior está en el medio campo, pues se encuentra a la espera de la recuperación de<b> Guillermo Celis, quien se lesionó en la penúltima fecha de los cuadrangulares ante América</b> y si no alcanza a estar listo para este partido, Junior espera contar con volante para la vuelta en Ibagué.<b>Tolima, por su parte, llega siendo el mejor visitante en los cuadrangulares</b> y su panorama parece estar más tranquilo, ya que se clasificó una jornada antes a la final del fútbol colombiano. Así mismo, el Vinotinto se aferra a los resultados de los últimos cuatro partidos que jugó ante los Tiburones este año, en los que ganó dos y empato dos.