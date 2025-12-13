Lucas González tras derrota ante Junior: “Fue una pesadilla lo que vivimos en esos 45 minutos”

Tolima cayó derrotado 3-0 ante Junior en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana-II, juego que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla, siendo el último compromiso que se juegue en este escenario deportivo debido a que entrará a proceso de remodelación por varios meses.

Sebastián Guzmán ingresó en el segundo tiempo en lugar de Bryan Rovira, sin embargo, al minuto 66 se fue el expulsado del0 encuentro debido a que le dio un cabezazo a Teófilo Gutiérrez, quien ya lo había provocado. Esto significa, que el jugador del Tolima se perderá el partido decisivo de la Liga en Ibagué.

“Necesitamos volver a ser nosotros”

Lucas González, DT del Tolima, habló con los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la dolorosa derrota, en donde reconoció que el primer tiempo fue una ‘pesadilla’, además elogió a sus rivales, le envió un mensaje a la afición y aseguró que en Ibagué será diferente.

“A estos jugadores no los definen 45 minutos en los que encajamos tres goles. Fue una pesadilla lo que vivimos en esos 45 minutos, los chicos lo sintieron así, fue difícil”, inició hablando González.

Prosiguió: “Tenemos que evaluar y encontrar las respuestas en el fútbol. Lógico, jugar con estadio lleno es ventaja para el local, nos toca regresar a casa. Esto todavía no se acaba, aunque sea difícil, no es imposible”.

“Ellos tienen jugadores muy buenos arriba, desequilibran. El primero de Enamorado es un golazo. Los otros seguramente son goles que pasan muy rápido, similares. Ellos recuperaron y salieron rápido con sus extremos que son buenos en el uno contra uno”, reconoció el buen desempeño que tuvieron los rivales.

El entrenador aseguró que esperan poder darles esa alegría de sumar la cuarta estrella a los hinchas: “Difícil hablarles ahorita, ellos tienen la misma ilusión. Tenemos excelente equipo, muy buenos jugadores, y vamos a estar listos para el partido del martes. Pase lo que pase, que esperemos remontar, que los hinchas estén seguros de que vamos a hacer todo lo posible para encontrar las alternativas, y los jugadores van a salir a hacer lo que hizo Junior. Podemos hacer tres o más goles”.

“Necesitamos volver a ser nosotros, los primeros 45 no pudimos, pero en Ibagué va a ser diferente, vamos a ser nosotros desde el minuto uno”, concluyó.

