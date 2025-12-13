Tolima Vs. Junior, el campeón se define en Ibagué: ¿Cuándo se disputará la final de vuelta?

Junior visitará a Tolima con un 3-0 de ventaja en el marcador global / Colprensa.

Junior de Barranquilla goleó 3-0 al Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano.

Los goles del equipo de Alfredo Arias llegaron todos en la primera parte. José Enamorado convirtió un doblete; mientras que Bryan Castrillón aportó un tanto más. La visita se quedó con un hombre menos en el complemento, tras la expulsión de Sebastián Guzmán.

Todo se definirá ahora en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El equipo dirigido por Lucas González cerrará la final en condición de local al haber sido el que más puntos sumó a lo largo del semestre.

¿Cuándo será la final de vuelta?

El juego de vuelta de la final del fútbol colombiano se disputará el próximo martes 16 de diciembre. El juego en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué dará inicio a las 7:30PM.

El partido Tolima Vs. Junior que coronará el campeón número 100 del fútbol colombiano podrá seguirse a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web caracol.com.co.