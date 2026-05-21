“Hoy había que ganar de cualquier manera”: Alfredo Arias tras el triunfo de Junior

El director técnico de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, valoró la victoria 3-2 frente a Sporting Cristal en el estadio Estadio Jaime Morón León y aseguró que el equipo necesitaba el triunfo “por orgullo”, luego de una complicada campaña internacional.

Uno de los temas más destacados de la rueda de prensa fue el crecimiento de Fabián Ángel, jugador que se ha consolidado en el cierre de temporada. Arias explicó que desde su llegada al club notó condiciones importantes en el mediocampista, aunque debía mejorar en intensidad. “Desde que llegamos a Junior, él entrenó muy bien, todo el tiempo muy bien. Las veces que lo llamábamos a competir como que no daba lo mismo que manifestaba en esos entrenamientos” , afirmó el entrenador. Además, agregó que hoy “contamos con un jugador que se incrusta en una de las líneas de avanzada, un jugador muy versátil” y resaltó que “todo mérito es de él”.

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Sobre el desarrollo del compromiso, el técnico reconoció que el equipo mostró dos caras completamente distintas entre el primer y el segundo tiempo. “Este es un juego no solo físico, técnico y táctico, es muy mental”, aseguró Arias, quien explicó que el descuento del conjunto peruano antes del descanso golpeó emocionalmente al plantel. “A nosotros nos empieza a trabajar la cabeza en contra porque no pudimos en esta copa convertir goles en momentos importantes”, señaló.

El estratega también justificó la nómina alterna que presentó para el encuentro, indicando que priorizó el estado físico de sus jugadores. “Hace varios partidos vengo diciendo que voy a poner los más frescos en cada partido”, comentó. Incluso reveló que la alineación titular “no había jugado nunca junta” y que prácticamente no tuvieron tiempo para ensayar antes del compromiso.

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Arias confesó que la obligación era sumar de cualquier forma y reveló el mensaje que le dio a sus dirigidos antes del partido. “Hoy había que ganar de cualquier manera”, expresó. Además, recordó parte de la charla técnica: “Muchachos, no sé cómo, pero hoy hay que ganar. Este partido durará 95 o 100 minutos, pero nosotros tenemos que ir victoriosos por el orgullo nuestro”.

El técnico uruguayo también habló sobre las complicaciones físicas que sufrió el equipo durante el segundo tiempo. Confirmó que Guillermo Celis presenta “una fisura en la clavícula” y explicó que varios jugadores pidieron el cambio por molestias musculares y golpes. Sobre Jimmy Chará, destacó que su rendimiento mejoró tras modificarle la posición en el campo: “Chará mejoró, nos dio quite, transiciones rápidas para adelante y pase de gol”.

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Finalmente, Arias dejó claro cuál considera que es el principal aspecto a corregir de cara a los próximos retos del club, incluyendo el duelo ante Palmeiras y la serie frente a Santa Fe. “¿Qué tenemos que mejorar? Lo mental”, afirmó. “Nosotros tenemos que seguir jugando de la misma manera y no porque nos conviertan uno o dos goles cambiar tanto”.