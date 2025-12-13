Video: Así se vio el espectacular golazo de José Enamorado en la final desde el campo de juego

José Enamorado celebra su golazo ante el Tolima en la final / Colprensa.

Junior de Barranquilla saborea su undécima estrella en el fútbol colombiano, luego de golear 3-0 al Deportes Tolima, en el juego de ida de la gran final. La vuelta se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el próximo martes.

Todos los goles del partido se presentaron en el primer tiempo. José Enamorado, la gran figura del encuentro, convirtió un doblete; mientras que Bryan Castrillón aportó otra anotación.

Enamorado marcó el gol del partido

A los 5 minutos del encuentro, tras un pase en profundidad del paraguayo Guillermo Paiva, José Enamorado recibió la pelota sobre la banda izquierda, apunta de regates dejó en el camino a Junior Hernández y Brayan Rovira, para luego sacar un remate a colocar de pierna izquierda.

El tanto, el mejor en lo que va de la final y uno de los más atractivos del presente campeonato, fue grabado por la Dimayor a la altura del terreno de juego, en una cámara ubicada justo detrás del arco defendido por el portero brasileño Neto Volpi.

🎥 ¡𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚 𝐞𝐥 '𝐓𝐢𝐛𝐮𝐫𝐨́𝐧'! 🦈



José Enamorado anotó el primer gol de la Final Ida de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 💥#LoDamosTodo pic.twitter.com/Qu26FFOnht — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2025

Con este doblete, Enamorado igualó a Andrés Steven Rodríguez como máximo goleador del Junior en el presente campeonato, cada uno con siete goles marcados y ambos en 24 partidos disputados.