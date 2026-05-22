Sebastián Villa brilló con gol y asistencia en el triunfo de Independiente Rivadavia en Libertadores

Independiente Rivadavia consolidó su gran momento en la Copa Libertadores al imponerse 4-2 este jueves a domicilio al Deportivo La Guaira, en un partido que reafirmó su liderato en el Grupo C y su condición de equipo revelación en su debut histórico en el torneo.

El equipo argentino dirigido por Alfredo Berti, ya clasificado a los octavos de final, volvió a mostrar solidez fuera de casa y aprovechó su jerarquía para controlar el partido en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas, donde el elenco venezolano, colista con tres puntos, llegaba con la obligación de sumar.

El delantero paraguayo Álex Arce, con un triplete a los 20, 60 y 76 minutos, y el mediocampista colombiano Sebastián Villa (34′) marcaron los goles de Rivadavia. Diego Osio (29′) y Juan Castellanos (80′) lograron los tantos del Naranja.

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La Lepra mendocina alcanzó los 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate, incluida la resonante victoria ante Fluminense en el Maracaná.

En contraste, La Guaira quedó muy condicionado en la tabla, último con tres puntos, pese a sus intentos por mantenerse en la pelea por la clasificación, y ahora dependerá de una combinación de resultados en la última fecha para aspirar a continuar en el torneo.

Deberá visitar el próximo miércoles a Fluminense, tercero con cinco puntos, mientras que Bolívar (5) será local ese mismo día ante los argentinos en Santa Cruz.

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El colombiano llega en un gran momento futbolístico al campamento de la Selección Colombia, luego de ser incluido en la prelista de 55 jugadores convocados por Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026.

La concentración de la Selección inició el pasado jueves 14 de mayo y se extenderá hasta el 1 de junio, fecha en la que el estratega argentino daría a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

Además, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj teniendo en cuenta que, según el reglamento establecido por la FIFA, las selecciones tendrán plazo únicamente hasta el 2 de junio para entregar oficialmente la nómina final de jugadores convocados al Mundial 2026.

Así fue la asistencia de Sebastián Villa

Así fue el gol de Sebastián Villa