Está fugada, llevan 10 días buscándola: Bernate sobre mujer determinadora en el asesinato de Jaime Moreno

En las últimas horas se dio a conocer que el juez 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió una orden de captura en contra de Paola Fernández, la mujer del disfraz azul que aparece en los videos de la golpiza que llevaron a la muerte al estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, en la noche de Halloween, en Bogotá.

Lea también: Ordenan la captura contra mujer del disfraz azul en el crimen de Jaime Esteban Moreno

Inicialmente la mujer fue detenida, pero luego quedó en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, tras el cambio de dos fiscales, el caso tomó un giro diferente y ahora, se considera a la mujer como la presunta determinadora de la golpiza que terminó en tragedia.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio habló Francisco Bernate, abogado penalista y de la familia de Jaime Moreno, explicó qué viene en este caso luego de esta orden de captura.

“El pasado 3 de diciembre un juez de Bogotá ordenó la captura de Paola Fernández que es la persona que vemos en los videos vestida de azul, en su condición de determinadora de este lamentable delito de homicidio, esperamos que esta captura se concrete”, dijo el abogado.

Le puede interesar: Es muy berraco ver cómo la vida de un niño sano termina así: tío de Jaime Esteban Moreno

Agregó que lo que se sabe hasta el momento en este caso es que llevan diez días buscándola y que se espera que las autoridades la pongan a disposición y que la Fiscalía también active los mecanismos internacionales de colaboración para que esta persona pueda comparecer ante los jueces de Colombia ya que ella es de nacionalidad venezolana.

Elementos que se tienen en su contra:

El abogado Francisco Bernate afirmó que los elementos que se tienen en su contra son los videos que están a disposición de todo el país donde se puede ver que ella apunta hacia Jaime Moreno y motiva a que lo golpeen.

Adicionalmente su presencia en el lugar de los hechos dio declaraciones falsas a las autoridades sobre su lugar de residencia y su condición migratoria irregular en Colombia, “Todo eso está probado”, dijo.

Más información: Jaime Esteban Moreno: los regaños del juez a la fiscal que investiga el caso

¿Por qué la dejaron en libertad?

“Eso es algo que yo a hoy no me explico. La fiscalía efectivamente dijo que no era una situación relevante y desafortunadamente y la dejó en libertad”.

El abogado también confirmó que hasta el momento no hay registros migratorios de su salida del país, pero tampoco de su país. Lo que se sabe es que llevaba cerca de dos meses en Colombia, esto es lo que se sabe por investigadores: “como su ingreso a Colombia fue irregular, no tenemos conocimiento ni qué estaba haciendo acá ni desde cuándo. Lo cierto es que ella hoy estará próxima a comparecer, a ser capturada y responder por sus actos”, comentó Bernate.

El abogado finalizó afirmando que en este caso habrá justicia, las autoridades están avanzando y Paola Fernández deberá responder como los demás implicados en el caso.