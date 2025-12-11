Ordenan la captura contra mujer del disfraz azul en el crimen de Jaime Esteban Moreno

JUDICIAL

Se conoció que el juez 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió una orden de captura en contra de Paola Fernández (mujer de disfraz azul) que aparece en los videos de la golpiza que le provocó la muerte al estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, en la noche de Halloween.

Inicialmente la mujer fue detenida, pero luego quedó en libertad por falta de pruebas.

Sin embargo, tras el cambio de dos fiscales, el caso tomó un giro diferente y ahora, se considera a la mujer como la presunta determinadora de la golpiza que terminó en tragedia.

El expediente indica que, a mediados de noviembre, la Fiscalía pidió a Migración Colombia la verificación de la situación migratoria de lla mujer.

El presunto asesino busca negociar con la justicia.

Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el homicidio del joven de 20 años, estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moren Jaramillo, inició contactos con la Fiscalía para buscar concretar un eventual preacuerdo.

Así se lo confirmó a Caracol Radio el abogado Delio Ignacio Romero, defensor principal de Suarez Ortiz. Señaló que se iniciaron contactos con la fiscal Elsa Reyes, quien lidera la investigación y quien le imputó a su cliente el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, cargo que no fue aceptado.

No obstante, el penalista precisó que su teoría como defensa es que, se trató de un homicido preterintencional, en el que, la intención nunca fue acabar con la vida de la víctima, sino “lesionarlo”.