Crimen de Jaime Esteban Moreno: Juan Carlos Suarez buscaría un preacuerdo con la Fiscalía

Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el homicidio del joven de 20 años, estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moren Jaramillo, inició contactos con la Fiscalía para buscar concretar un eventual preacuerdo.

Así se lo confirmó a Caracol Radio el abogado Delio Ignacio Romero, defensor principal de Suarez Ortiz. Señaló que se iniciaron contactos con la fiscal Elsa Reyes, quien lidera la investigación y quien le imputó a su cliente el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, cargo que no fue aceptado.

No obstante, el penalista precisó que su teoría como defensa es que, se trató de un homicido preterintencional, en el que, la intención nunca fue acabar con la vida de la víctima, sino “lesionarlo”.

A través de la negociación judicial -si llegara a concretarse-, la defensa de Suárez Ortiz buscaría lograr beneficios jurídicos, como una eventual rebaja de pena, a cambio de aceptación de responsabilidad y colaboración con la justicia.

Leer:Ricardo González se declaró inocente por crimen de Jaime Esteban Moreno: “le dio una patada y lo dejó tendido”

Esta emisora, también se comunicó con el abogado Camilo Rincón, apoderado de la familia de Jaime Esteban, quien indicó que “en este caso a Juan Carlos Suárez Ortiz sí o sí tendrá que imponérsele una pena a través de un fallo condenatorio. Pero esto también implica lo que normalmente cualquier víctima en un proceso de este nivel busca y es que se le haga ese reconocimiento. Eso hace parte también de la justicia retributiva. Además de eso, nosotros también estamos pensando que con eso se evita también una revictimización en una familia que ya ha sufrido. Entonces la idea no es prolongar un dolor, lo que se está buscando y lo que se espera, con preacuerdo o sin preacuerdo, es una sentencia condenatoria”.

Leer: Juan Carlos Suárez se declaró inocente por el crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Sobre la eventual rebaja de pena, advirtió Rincón, “si nos vamos a un juicio, Juan Carlos Suárez Ortiz estaría expuesto a una condena entre 40 y 50 años (…) es el juez, en su sabio entender, quien dará cuenta de cuánto sería ese beneficio en esa sentencia condenatoria, porque recordemos que el preacuerdo se traduce y nos conduce a una sentencia condenatoria, claramente con una rebaja de pena según el grado de aceptación. De tal manera que, especulando, pensaría yo que Juan Carlos Suárez Ortiz arrancaría o iniciaría su condena, pensaría yo, que con unos 25 o 30 años, en el mejor de los escenarios para él”.

Le puede interesar:Testigo relató cómo fue la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

Los hechos

Los hechos ocurrieron la noche del 31 de octubre, cuando el estudiante de Ingeniería de Sistemas departía con amigos en la discoteca Before Club. Y, al salir del sitio fue interceptado por Juan Carlos Suarez y Ricardo González Castro que, lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

El ente acusador adelanta una investigación para determinar el grado de responsabilidad de dos mujeres: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, que vestía disfraz azul y Bertha Parra Torres, con disfraz negro.

Incluso, en varias audiencias la fiscal Reyes ha narrado cómo una de ellas habría alentado la golpiza, tras señalar a Jaime Esteban Moreno de haber realizado presuntos actos indebidos y ser un supuesto “acosador”.

Leer:Fiscalía revela lo que sería el móvil del crimen de Jaime Esteban tras fiesta de Halloween en Bogotá