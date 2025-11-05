Testigo relató cómo fue la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

Colombia

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, murió tras ser brutalmente agredido en la madrugada del 31 de octubre, después de salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. El joven fue auxiliado por la Policía y trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo y sangrado profuso, según el dictamen médico que lo califica como presunto homicidio.

Una habitante del sector donde ocurrieron los hechos relató cómo presenció los momentos previos y durante la agresión. La mujer contó que al principio creyó que se trataba del ruido habitual de la zona, con risas y la algarabía de los jóvenes que frecuentan bares y discotecas, pero luego escuchó insultos y pasos apresurados, seguidos de súplicas que pedían detener la violencia. “Se oía como un trote muy rápido, varias personas corriendo, y alguien rogaba: ‘no, ya no más, suficiente’. Luego se escucharon golpes muy duros, dos totazos seguidos”, relató.

La testigo agregó que alcanzó a ver a un hombre con chaqueta oscura y a otra persona vestida de blanco que lo cubría parcialmente, mientras el joven caía al suelo, sangrando abundantemente y convulsionando.

“Luego un totazo, luego otro, duros esos dos golpes, y luego no alcancé a visualizar bien, pero alcancé a ver a alguien de pie con chaqueta oscura y luego caer, desaparecer de la escena, lo tapa una persona que estaba de blanco, y veo venir como a otra persona a toda velocidad y como que le pega desde la cintura hacia arriba, porque desde donde yo lo estaba mirando solo podía ver la espalda del de blanco que tapaba prácticamente todo”.

Tras la agresión, los presuntos responsables se alejaron lentamente y se reunieron con una tercera persona antes de desaparecer por la avenida Caracas.

La mujer destacó que la zona se ha convertido en un punto de intolerancia, con bares, discotecas y concentración de jóvenes, donde los desórdenes y peleas durante la madrugada son frecuentes.

“Acá siempre quedan moteles y bares, es una zona de intolerancia donde se han concentrado alrededor de las instituciones universitarias… se ha concentrado la rumba, y por ejemplo sobre la Caracas, hay lugares donde se concentra la música electrónica, con gente de muchos lugares. Hacen cola para entrar, y los muchachos desde las cinco de la tarde hasta las tres o cuatro de la mañana bajan por la misma calle 64, se sientan en los andenes, siguen tomando trago, algunos vomitan, hacen sus necesidades, y esperan al amanecer para irse a sus casas”.

Por su parte, las autoridades identificaron y capturaron a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, como presunto agresor. Las dos mujeres que lo acompañaban quedaron en libertad, aunque podrían ser llamadas como testigos en el proceso judicial que continuará el 5 de noviembre con la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.