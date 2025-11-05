Jaime Esteban Moreno: los regaños del juez a la fiscal que investiga el caso

La mañana de este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía imputó por homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Los Andes, vilmente asesinado tras una fiesta de Halloween.

Durante la sustentación de los hechos, ante el juez 37 de control de garantías, la fiscal se refirió a los móviles del crimen.

Fiscal: “Para el caso pues se le aplica esta circunstancia al señor Juan Carlos Suárez, dado esa acción homicida pues aquí se aplica ese motivo fútil ya que el actuar que él tuvo fue realizado por una causa insignificante.”

Juez: “¿Cuál es esa causa?”

Fiscal: “Esa causa que se desconoce, razón por la cual no existía, esa razón para la cual se debía dar ese resultado que fue la muerte de la víctima, porque de igual manera aquí existió una desproporción también y fueron esas agresiones que recibió la víctima que le ocasionaron la muerte”.

El juez le insistió a la fiscal responder a la pregunta, advertiendo que, es una mala praxis hacer “una suposición de los móviles del crimen”.

“Señoría, independiente al motivo por el cual se haya realizado esta conducta, pues existe una desproporción y pues este hecho o este actuar fue el que provocó la muerte de la víctima”, respondió la fiscal que, dado los reparos del juez, propuso modificar la imputación.

“Esta delegada procederá a realizar una modificación de la imputación, la cual daré señalamiento y la cual quedaría así: La Fiscalía le imputa al señor Juan Carlos Ortiz Suárez el delito colocando a la víctima en situación de indefensión”, dijo.

Sin embargo, el juez se opuso, “usted no puede realizar de nuevo la imputación porque la imputación es una sola. Lo que puede, eventualmente, es hacer la aclaración para explicarla de la mejor manera posible”.

Finalmente se impartió legalidad am cargo imputado al presunto agresor que, se expone a una pena entre 40-50 años de cárcel.

Precisamente, este jueves a las 9:00 a.m., continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.