Se entregó Ricardo González, segundo implicado en crimen del joven Jaime Esteban Moreno

En la últimas hora se entregó a las autoridades en Cartagena, Ricardo González, quien sería el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno, joven de 20 años asesinado a golpes la noche del 31 de octubre en Bogotá.

El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes departía con amigos en la discoteca Before Club y al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

El hombre quien era buscado por las autoridades, habría actuado en complicidad con Juan Carlos Suarez, quien ya fue imputado por homicidio agravado.

“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra”, informó el ente investigador.

La Fiscalía General de la Nación lo presentará ante a un Juez de Control de Garantías en las próximas horas para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias.

El móvil del crimen de Jaime Esteban

Claudia Rodríguez, fiscal 201 adscrita a la URI de Engativá, reveló que Jaime Esteban “fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento“.