Antioquia concentra el 17% de las masacres de todo Colombia, alerta IPC

El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) alertó sobre el incremento sostenido de la violencia en Antioquia durante 2025.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Laura Sampedro

El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) alertó sobre el incremento sostenido de la violencia en Antioquia durante 2025, a través de su informe anual presentado en el marco del aniversario número 77 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según cifras de Indepaz, la UARIV y la Policía Nacional, hasta noviembre de este año el departamento registra 12 masacres con 40 víctimas, superando las 11 ocurridas en todo 2024. Con estos hechos, Antioquia concentra el 17% de las masacres y de las víctimas registradas en el país, consolidándose como uno de los territorios más golpeados por la violencia armada.

El Suroeste es la subregión más afectada, con cuatro masacres y 15 víctimas en municipios como Urrao, Andes, Betulia y Santa Bárbara. Le sigue el Oriente antioqueño, donde se han documentado tres masacres en El Carmen de Viboral y La Unión.

Xiomara Mendoza, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, señala que estas cifras revelan “una dinámica particular de conflictividad que cobra vidas humanas y afecta los derechos de la población civil”. Agrega que “llama mucho la atención lo que está pasando en estas dos zonas del departamento, y a su vez preocupa profundamente la actual situación de derechos humanos”.

Homicidios y desplazamientos

El informe también advierte que 13 municipios registran niveles críticos de homicidios a octubre de 2025, con tasas superiores a 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio departamental de 2024 (25,4%). El Norte de Antioquia representa la mayor preocupación debido a la expansión de las AGC y a las fracturas internas de las disidencias de las FARC, que han intensificado las disputas territoriales.

En el ámbito nacional, los asesinatos de líderes sociales aumentaron a 180 casos, superando los 175 reportados en 2024. En Antioquia, el Norte vuelve a ser el epicentro, con siete líderes asesinados, seguido del Nordeste y el Valle de Aburrá, con cinco casos cada uno.

El IPC también registró nueve desplazamientos masivos y nueve confinamientos hasta agosto de 2025, principalmente en el Norte y el Bajo Cauca. Estas situaciones están vinculadas a las disputas por el control del corredor estratégico Nudo de Paramillo–Norte–Nordeste–Bajo Cauca. Las comunidades indígenas —especialmente las mujeres— figuran entre las más afectadas.

Frente a este panorama, las organizaciones sociales llamaron a las autoridades a adoptar acciones urgentes para enfrentar la agudización de la violencia en Antioquia.

