Un peruano fue inadmitido en el Aeropuerto José María Córdova por alerta de turismo sexual

Medellín

Un ciudadano de nacionalidad peruana que arribó al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, fue inadmitido luego de que la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia detectara una alerta internacional asociada a posibles fines de explotación sexual mientras hacía turismo en Medellín.

Según la autoridad migratoria, durante la verificación en los filtros de control se activó una alarma emitida por Angel Watch, agencia homóloga internacional encargada de monitorear a viajeros con antecedentes o comportamientos vinculados a delitos sexuales. Tras el análisis del perfil del pasajero en un vuelo de la aerolínea Jetsmart, y la aplicación de los protocolos de seguridad, se determinó que su ingreso al país no estaba permitido.

🚨‼️Gracias al trabajo de Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano de nacionalidad peruana que intentaba ingresar a Medellín con fines de turismo sexual, registrado con Alerta Angel Watch.



Con este caso, ya son 65 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido del 2025… pic.twitter.com/PxgcfYT4Dc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 12, 2025

Lucha contra la explotación sexual

Con este caso, ya son más de 70 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido del año por alertas relacionadas con posibles actividades de turismo con fines de explotación sexual, de acuerdo con el reporte de Migración Colombia.

“Estos resultados hacen parte de los controles reforzados que adelanta la entidad, máxima autoridad migratoria del país para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad en los puntos de entrada al país”, señaló Paola Salazar, directora regional de Antioquia - Chocó.

Las autoridades reiteraron que en Medellín y en Colombia no se tolera ninguna forma de explotación sexual, especialmente aquella que afecta a niños, niñas y adolescentes. Señalaron además que en los últimos tres meses se han reforzado los controles migratorios en coordinación con la Policía Nacional, implementando entrevistas especializadas, análisis de perfiles y vigilancia en tiempo real para detectar posibles redes de trata de personas y prevenir el abuso sexual.

Migración Colombia aseguró que continuará fortaleciendo sus filtros para proteger a los ciudadanos y a los viajeros internacionales, y para frenar el ingreso de personas involucradas en prácticas que atenten contra la dignidad humana.