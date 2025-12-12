70 mil trabajadores de economía popular afectados por operativos de Espacio Público en Medellín

Medellín

En el quinto encuentro de la mesa de negociación con la institucionalidad, las organizaciones la Familia de la Calle, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el movimiento Encuentro de Territorios del Valle de Aburrá solicitan la suspensión inmediata de las intervenciones de recuperación del espacio público, denominadas “recuperación del espacio público” por la falta de legalidad e inconstitucionalidad.

Las organizaciones denuncian, ante la Defensoría del Pueblo, que los decomisos de mercancía y herramientas de trabajo afectan directamente el mínimo vital, pues constituyen la única fuente de ingresos de miles de familias. A su vez, también manifiestan que los desalojos y controles son realizados sin las medidas previstas en la jurisprudencia, como la garantía de confianza legítima, el respeto por la subsistencia y la protección reforzada a población vulnerable.

Viviana Salazar, presidenta del sindicato Familia de la Calle, manifiesta que las prácticas no brindan garantías institucionales por la falta de presencia de las autoridades competentes: “Lamentablemente no hemos tenido ese acompañamiento, o sea, estos operativos hemos evidenciado que se hacen sin el acompañamiento de la policía y menos sin el acompañamiento de la personería, entonces ahí es cuando nosotros estamos denunciando esto, que esos operativos son ilegales porque no se está cumpliendo con la presencia ni de personería y en muchos casos ni de la policía”.

Operativos

Entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se han registrado 18.859 operativos, un promedio de 45 al día. Entre las y los trabajadores afectados, se encuentran venteros, artesanos y artistas, representando un sector de más de 70.000 personas que dependen de la economía popular para su sustento.

La Administración Distrital a través de la Subsecretaría de Espacio Público hace parte de las mesas de negociación con las organizaciones para dialogar los puntos centrales para la dignificación de los trabajadores de la economía popular.

Caracol Radio consultó a la Alcaldía de Medellín sobre los avances en la negociación con las organizaciones sociales que representan a los trabajadores de las economías populares de la ciudad, respuesta que todavía sigue siendo esperada por este medio de comunicación.

La Familia de la Calle, la CUT y Encuentro de Territorios plantean para el próximo año realizar una movilización de las economías en populares en las calles, previa al sexto encuentro de la mesa de negociación estimada para inicios de febrero.