Nueva caída de la plataforma Nequi en Colombia afecta a millones de usuarios financieros

Nequi está caído: ¿qué servicios de la aplicación están sin servicio?

En las últimas horas, los usuarios de Nequi reportan nueva caída masiva en la plataforma financiera. La aplicación presenta fallos que impiden realizar operaciones críticas como envíos de dinero entre cuentas, transferencias hacia Bancolombia, retiros en efectivo y recargas.

El incidente ha bloqueado el acceso a millones de personas que dependen de esta billetera digital para su movilidad económica diaria, generando una parálisis en el flujo de transacciones de bajo y mediano monto en el país.

Caída masiva en Nequi

De acuerdo con el reporte de estado oficial emitido por la compañía, la mayoría de los canales digitales se encuentran bajo la categoría de interrupción mayor.

Esta clasificación técnica confirma que el sistema no está operando con normalidad y que la incidencia es generalizada.

Las fallas afectan directamente los envíos de saldo entre usuarios de la misma aplicación, las transferencias desde y hacia cuentas Bancolombia, y la operatividad en los cajeros automáticos y corresponsales bancarios. Adicionalmente, las recargas a través de la pasarela PSE y en puntos físicos presentan errores de conexión que imposibilitan el ingreso de dinero a las cuentas.

El impacto en el comercio electrónico y los pagos de servicios públicos es considerable. La funcionalidad de pagos por PSE se encuentra totalmente inhabilitada, lo que ha detenido miles de compras digitales y transacciones administrativas que los ciudadanos suelen gestionar desde su dispositivo móvil.

En este escenario la entidad ha confirmado que la Tarjeta Nequi en físico, es el único producto que se mantiene en operación y funcionando correctamente.