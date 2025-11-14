Nequi lanzó una nueva función digital para recibir pagos desde Estados Unidos: Así funciona

Recientemente Nequi anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad llamada ‘Giros a un Link’, una herramienta que permite a los usuarios en Colombia recibir dinero desde los Estados Unidos de forma completamente digital, sin necesidad de intermediarios, cuentas bancarias extranjeras ni trámites presenciales. Esta función fue desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales que a su vez es respaldada por Visa.

¿Qué es ‘Giros a un Link’ de Nequi?

Se trata de una funcionalidad integrada en la aplicación de Nequi que permite a cualquier persona en Colombia generar un enlace de pago personalizado. Este enlace puede ser compartido con una persona en Estados Unidos, quien podrá enviar dinero directamente a la cuenta Nequi del destinatario en Colombia. El proceso es completamente digital y no requiere que el remitente tenga una cuenta bancaria en Colombia. Tampoco es necesario acudir a oficinas físicas, llenar formularios en papel ni realizar trámites complejos. Todo se realiza desde el celular, tanto para quien envía como para quien recibe el dinero.

Paso a paso para utilizar la nueva función de Nequi:

Generación del enlace: la persona en Colombia debe ingresar a la aplicación de Nequi y acceder a la opción ‘Giros a un Link’ , ubicada en el menú de ‘Plata del exterior’. Desde allí, puede crear un enlace de pago personalizado. Este enlace contiene la información necesaria para que el remitente en Estados Unidos pueda completar la transacción.

la persona en Colombia debe ingresar a la aplicación de Nequi y acceder a la opción , ubicada en el menú de ‘Plata del exterior’. Desde allí, puede crear un enlace de pago personalizado. Este enlace contiene la información necesaria para que el remitente en Estados Unidos pueda completar la transacción. Envío del enlace: una vez generado, el enlace puede ser compartido por cualquier medio digital: WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o mensaje de texto. No hay restricciones sobre la forma de envío, siempre que el enlace llegue a la persona que realizará el giro.

una vez generado, el enlace puede ser compartido por cualquier medio digital: No hay restricciones sobre la forma de envío, siempre que el enlace llegue a la persona que realizará el giro. Realización del pago: la persona en Estados Unidos abre el enlace, acepta los términos y condiciones de la plataforma Palla, e ingresa los datos requeridos. Luego, puede realizar el pago utilizando una tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard emitida en Estados Unidos . El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

la persona en Estados Unidos abre el enlace, acepta los términos y condiciones de la plataforma Palla, e ingresa los datos requeridos. . El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Recepción del dinero: una vez completada la transacción, el dinero se deposita directamente en la cuenta Nequi del destinatario en Colombia. El proceso es rápido y, en la mayoría de los casos, el dinero está disponible en cuestión de minutos.

¿Tiene algún costo ‘Giros a un Link’?

El uso de ‘Giros a un Link’ no tiene costo para quien recibe el dinero en Colombia. Es decir, el destinatario no paga ninguna comisión por recibir el giro en su cuenta Nequi. El único costo asociado es para quien realiza el envío desde Estados Unidos. Según la información oficial, la tarifa es de 2,99 dólares por transacción, cobrada por Palla. Este valor puede variar dependiendo de la tarjeta utilizada o de promociones específicas, por lo que se recomienda verificarlo antes de completar la transacción.