Nequi prepara su plataforma para tener cerca de 80 millones de transacciones diarias en fin de año

Nequi, la aplicación móvil de servicios financieros colombiana que funciona como una billetera digital o un banco totalmente digital, permitiendo a los usuarios manejar su dinero, enviar y recibir pagos, recargar saldo, y acceder a créditos desde el celular, es también una plataforma 100% digital que no requiere una cuenta bancaria tradicional.

Recientemente la empresa anunció que terminó un proceso de 18 meses en el que potenció sus capacidades, pues espera tener alrededor de 80 millones de transacciones por día durante la temporada de fin de año, esto quiere decir, que mejoró y reforzó las capacidades de su plataforma para soportar la demanda de sus 27 millones de usuarios.

Esta nueva tecnología le dará mayor estabilidad a la aplicación durante la alta demanda y pretende reforzar la seguridad ante robos, fraudes y estafas que se presentan en la temporada decembrina.

“Ahora esto nos va a permitir tener mucha más estabilidad en nuestra plataforma. La tecnología no es infalible, siempre pasan algunas cosas, pero estamos mucho mejor preparados para esa variabilidad”, indicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

Su CEO confirmó que operativamente no habrá ningún cambio y seguirán bajo la sombrilla de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, además para los usuarios el cambio será imperceptible porque visualmente la plataforma no presentará ningún cambio.

Tal como detalló, “esto obedece más a un proceso de estructura organizacional con la creación de Grupo Cibest y al cambio, digamos, de modelo de estructura de propiedad”.

Hasta hace poco, una parte crítica de la operación seguía alojada en servidores propios. Ahora está completamente en infraestructura de computación distribuida en gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y AWS.

Uno de los objetivos principales de este cambio es poder atender de forma más rápida las solicitudes cuando las transacciones suben y no caerse en medio de las horas más complicadas donde los movimientos financieros son mayores, es quizá por esta razón, que en los últimos días varios usuarios han reportado fallos en la aplicación por medio de las redes sociales.