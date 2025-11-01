Pagos digitales con Bre-B: ¿qué pasa con Nequi si usa su número de celular como llave?

La entrada en funcionamiento de Bre-B, la billetera digital desarrollada por el Banco de la República, está transformando la forma en que los colombianos realizan pagos electrónicos. Este sistema es interoperable, lo que significa que los usuarios enviar y recibir dinero de forma instantánea entre diferentes bancos y billeteras digitales en Colombia, sin importar la entidad que utilicen.

Su adopción ha generado inquietudes, especialmente entre los usuarios de Nequi y Daviplata, sobre el uso de teléfono como llave principal.

Las llaves de Bre-B son los identificadores únicos que permiten recibir o enviar dinero en el ecosistema de pagos digitales. Funcionan como una especie de dirección para las transferencias, evitando que el usuario deba compartir largos números de cuentas bancarias. Además, elimina la espera de horas o días para que lleguen los pagos al usuario receptor de una transacción, mejorando el flujo de efectivo para individuos y negocios.

Cada persona puede registrar una o varias llaves, pero cada una debe estar asociada a una sola entidad financiera o billetera digital. En Bre-B hay tres tipos de llaves:

Número de celular: es la opción más común, pero si se elige este número como llave principal en Bre-B, no podrá utilizarse simultáneamente como llave en Nequi, Daviplata u otras billeteras. Esto puede provocar bloqueos o impedir que se reciban pagos en esas aplicaciones. Número de cédula: permite vincular la identidad del usuario directamente con su cuenta Bre-B y es útil para recibir transferencias personales o devoluciones de impuestos. Correo electrónico: ideal para quienes desean mantener su número de teléfono activo en otra plataforma. Es una alternativa práctica para separar los canales de pago entre distintas aplicaciones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Hacienda recomiendan a los usuarios verificar qué llave van a registrar antes de activar Bre-B.

Si una persona utiliza el número de celular como llave Bre-B en Nequi, no pasa nada negativo como el bloqueo de la cuenta. Por el contrario, esto te permite recibir dinero de otras entidades financieras a tu cuenta de Nequi solo con compartir tu número de celular.

Según explicó la entidad, la llave queda exclusivamente para su cuenta de Nequi, lo que significa que otra persona no puede utilizar su mismo número para registrarlo en otro producto financiero, como Bancolombia. Al registrar la llave en Nequi, las transferencias entrantes a través de Bre-B llegarán directamente a tu saldo de Nequi de forma inmediata y sin costo.

No obstante es preferible usar una llave distinta (como el correo o la cédula) para evitar que el sistema bloquee las transferencias o cause errores en la recepción de dinero.

Límites transaccionales de Nequi

Por motivos de seguridad, en Nequi al enviar plata en Bre-B con las llaves o con el código QR podrás transferir hasta $3.000.000 por transacción y podrás hacer la cantidad transacciones que necesites.

El propósito de este nuevo esquema es unificar los pagos digitales y garantizar que las operaciones sean más seguras, rápidas y trazables, tanto para usuarios particulares como para el Estado, que podrá realizar devoluciones de impuestos y subsidios de forma directa y electrónica.