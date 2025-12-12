Agremiaciones en Risaralda reaccionan frente al aumento del salario mínimo para el año 2026

Desde Risaralda, las centrales obreras y los empresarios reaccionaron frente a la puja que se está llevando a cabo por el aumento del salario mínimo con miras al año 2026, el cual se está discutiendo en una mesa de concertación que comenzó el 9 de diciembre y donde dieron a conocer la propuesta que tanto trabajadores como empleadores tienen para este incremento.

Centrales obreras propusieron un aumento del 16 %, mientras que empresarios propusieron incremento del 7,21 %; dos cifras bastante alejadas entre sí y que dejaron en evidencia un desacuerdo en esta primera reunión.

Iván Muñoz, director regional de Acopi centro occidente, señaló, que en la mesa de concertación se tomó esta decisión de aumentar el salario en un 7,2 % teniendo en cuenta, variables como la inflación y la productividad y agregó que aumentar el salario por encima de los dos dígitos es incongruente ya que esto afecta el trabajo formal en las regiones.

“El gobierno ha manifestado, en algunas ocasiones, que el tema del incremento debe ser por encima de los dos dígitos y pensar en un tema de esos, es bastante incongruente. Toda vez que las cifras ya están mostrando que la informalidad se está disparando, ha crecido de manera sustancial."

Por su parte, desde el gremio sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT - Risaralda, Juan Carlos Cardona, manifestó que el aumento del 16 %, que está en la mesa como propuesta, recoge el sentir de los trabajadores y es una deuda histórica que durante años los gobiernos anteriores tienen con los trabajadores, debido a los aumentos tan bajos que se han realizado.

Agrega que, de no llegar a un acuerdo, espera que por decreto el presidente Gustavo Petro recoja este sentir e incremente el salario en dos dígitos como lo hizo en años anteriores.

“Esperamos que el Gobierno Nacional, también como órgano en el espacio tripartito, se pronuncie y que sea entonces esa mediación del gobierno que permita, ojalá un acuerdo para el incremento del salario mínimo, y si no, pues que por decreto lo defina el Gobierno Nacional, en vista de que los empresarios no reconocen todavía, a pesar de que ya los análisis nos han demostrado, que si los trabajadores colombianos tienen un buen incremento salarial, la economía se mueve y se dinamiza mucho más.

Salario 2026 con el aumento propuesto por las centrales obreras del 16 %:

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.16 = $227.760 COP

Total: 1.423.500 + 227.760 = $1.651.260 COP

Cifra + auxilio de transporte = 1.883.260 pesos colombianos (auxilio de transporte de 232.000 con reajuste del 16%)

Salario 2026 con el aumento propuesto por los empresarios del 7,2 %:

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.7 = $99.645 COP

Total: 1.423.500 + 99.645 = $1.523.145 COP

Cifra + auxilio de transporte = 1.737.145 pesos colombianos (auxilio de transporte de 214.000 con reajuste del 7%)

Hasta el lunes 15 de diciembre hay tiempo para que los gremios lleguen a un acuerdo frente al aumento del salario mínimo, de no poder llegar a un consenso, será el presidente Petro quien por medio de decreto realice este aumento.