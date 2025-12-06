El 2025 cierra con incertidumbre sobre el proyecto Vías del Samán entre Risaralda y Valle

Pereira

El proyecto Vías del Samán, firmado en 2021 entre Risaralda, Valle del Cauca e Invías, sigue generando un panorama crítico debido a retrasos, falta de financiación y costos que superan ampliamente las proyecciones iniciales.

El convenio, que contemplaba siete tramos viales financiados principalmente con recursos provenientes del peaje de Cerritos en la vía Pereira - Cartago, fue anunciado con una inversión de $1,2 billones, pero sin un cierre financiero real ni estudios de costos actualizados.

Lea también: Aprobado el presupuesto del año 2026 para Pereira: $1.8 billones para obras e inversión social

Cuatro años después, los análisis técnicos muestran que ese presupuesto no alcanzaría para construir ni la mitad de las obras previstas.

La situación ha generado preocupación en las administraciones departamentales y ha llevado a plantear la necesidad de una reorganización integral del proyecto, hecho que se ha planteado en varios encuentros durante este año, pero sin tener mayor claridad por parte del Gobierno Nacional.

Retrasos en Galicia, la obra con mayor avances

Uno de los tramos que inició ejecución fue la intersección de Galicia, con obras que empezaron en septiembre de 2023 con una inversión cercana a los $34 mil millones.

Aunque inicialmente se proyectó su entrega para el primer trimestre de 2025 y posteriormente para diciembre de este año, el contratista no cumplirá con la fecha pactada. El retraso ha generado afectaciones de movilidad en el corredor Pereira – Cerritos, donde se presentan congestiones continuas y pasos restringidos.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su preocupación frente a los incumplimientos y solicitó claridad sobre los tiempos definitivos, señalando que la intersección debe concluirse lo más pronto posible debido al impacto directo en la dinámica vial de la región.

“De manera enfática, he sido crítico de cómo se ha venido ejecutando el proyecto para el departamento de Risaralda, desde una postura técnica acompañado con veeduría ciudadanas, con la parte de infraestructura del departamento de Risaralda, porque el proyecto vías del Samán que le vendieron a la comunidad hace cuatro años, ya para cinco años, después de su firma en el gobierno anterior no es lo que la realidad estaba sucediendo con el departamento.”

Le puede interesar: La Contraloría realizó visita de inspección al proyecto del Hospital de Cuarto Nivel en Risaralda

Recordemos que el proyecto de Vías del Samán incluye intervenciones estratégicas para ambos departamentos, para el caso de Risaralda, se plantearon siete obras:

Doble calzada de la Variante La Romelia - El Pollo

Doble calzada Cerritos–La Virginia

Intersección de Galicia

Intersección Tacurumbí

Puentes peatonales entre Pereira y Cerritos

Mejoras en Puerto Caldas y zonas del occidente

Sin embargo, en los últimos comités directivos del proyecto se confirmó que cinco de los siete tramos no cuentan con financiación asegurada, lo que compromete la viabilidad del plan en su conjunto.

Ante este escenario, el gobernador de Risaralda vuelve a plantear un conjunto de acciones para priorizar obras y adoptar decisiones acordes con los recursos disponibles.

“Hemos fijado una meta con el Proyecto Vías del Samán y es priorizar la intersección en Tacurumbí, que daría acceso obviamente al Hospital Regional de Alta Complejidad, que disminuiría la accidentalidad de la vía Pereira-Cerritos, que es tan alta, que nos entreguen los estudios y diseños de la doble calzada Cerritos - La Virginia, que continúa el contratista que ya está ejecutando parte del primer tramo vial de la doble calzada Avenida El Pollo, que son 2.3 kilómetros o un poco más, que no va a alcanzar a llegar hasta el puente del río Otún.”

La propuesta contempla:

Finalizar el primer tramo de la variante La Romelia – El Pollo , actualmente en ejecución.

, actualmente en ejecución. Culminar la intersección Galicia en el menor tiempo posible.

en el menor tiempo posible. Iniciar y concluir la intersección Tacurumbí , acceso estratégico al futuro Hospital Regional de Alta Complejidad.

, acceso estratégico al futuro Construir puentes peatonales para reducir la siniestralidad en el corredor Pereira – Cerritos – La Virginia.

Gestionar nuevas fuentes de financiación desde el comité directivo de Vías del Samán.

La Gobernación reiteró que se deben tomar decisiones responsables, ajustadas a los presupuestos reales para evitar nuevos incumplimientos y garantizar que los habitantes del departamento reciban las obras necesarias para mejorar la movilidad regional.