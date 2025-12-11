Tren de la Cultura: el Metro de Medellín lanza sinfonía para el bienestar de sus usuarios

Medellín

En colaboración con la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín lanzó Tren de la Cultura: Sinfonía para la Salud Mental. Una iniciativa que busca generar herramientas del manejo emocional a través de la música para gestionar de manera saludable los retos diarios.

Desde este jueves, 11 de diciembre, el tren estará circulando en la ciudad durante los próximos 12 meses, exponiendo la reflexión a un promedio mensual de 405 mil usuarios. Cada vagón temático representa distintos movimientos musicales: Allegro, para la activación de energía; Andante Sereno, para la serenidad y la calma, y, por último, Allegreto, para la autorreflexión y la conexión con los demás.

“Un espacio donde nuestros usuarios se pueden encontrar con una serie de herramientas que les permitirán utilizar la música como un elemento sanador, la música para gestionar las emociones. Esta iniciativa está enmarcada en nuestro programa de salud mental y cuidado de la vida: ¿Cómo va la vida? Se suma a nuestros Escuchaderos, a la Agenda Académica Permanente, a los talleres y a la agenda cultural y artística que realizamos con este foco de promoción de espacios para el bienestar", anunció Adriana Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro.

Además, a través de los códigos QR, los usuarios encontrarán ritmos caribeños como el mapalé para la activación corporal, información sobre los efectos de la música en el cuerpo y datos sobre como la música ha acompañado a la humanidad.

