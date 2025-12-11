La nueva Secretaria de Educación de Antioquia fortalecerá el PAE

Antioquia

Esta decisión que llega con el objetivo de fortalecer los programas estratégicos del sector educativo en el departamento.

Ospina Londoño es ingeniera civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, cuenta con una maestría en Economía Ambiental de la Universidad de los Andes y la University of Maryland, y es doctora en Economía de Georgia State University.

Desde 2023 estuvo al frente de Medellín Cómo Vamos y lideró la creación de Antioquia Cómo Vamos, iniciativas que priorizan la medición de indicadores sociales y educativos para mejorar la toma de decisiones públicas.

Como nueva jefa del despacho departamental en donde asumirá la responsabilidad de consolidar programas estratégicos como la Jornada Extendida, el fortalecimiento de la Educación Media, la mejora de la infraestructura educativa, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el programa Aprendamos Todos a Leer, con la meta de avanzar hacia una educación más equitativa, pertinente y de calidad en Antioquia.