Gobernación de Antioquia adjudica licitación para pavimentar 537km de vías en todo el departamento Foto: Gobernación de Antioquia

El proceso, que permitirá dinamizar la economía regional entre 2026 y 2027, dejó un ahorro cercano a 46 mil millones de pesos frente al presupuesto inicial, con un total de 537 kilómetros y una inversión superior a 585.376 millones de pesos.

“En Antioquia están pasando cosas muy buenas. La pavimentación con estabilización ya es una realidad. Adjudicamos siete de los ocho lotes de esta licitación, lo que nos permitirá dejar al departamento con más vías pavimentadas y fortalecer la competitividad”, afirmó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

Urabá, la subregión con mayor intervención. La distribución de los kilómetros a intervenir prioriza las zonas más afectadas por la falta de infraestructura vial:

Urabá: 120,65 km

Norte: 117,25 km

Occidente: 94,95 km

Suroeste: 68,26 km

Magdalena Medio: 55 km

Nordeste: 54,1 km

Bajo Cauca: 25 km

El único lote que no recibió proponentes fue el del Oriente, por lo que la contratación para sus 96,96 km se adelantará en enero de 2026. Con este tramo, el total intervendrá 634 km de vías departamentales.

Las obras se ejecutarán con la técnica de pavimentación con estabilización, que refuerza el suelo mediante cal o cemento, materiales granulares y una carpeta en doble riego. Las intervenciones contarán con sistemas de drenaje robustos para garantizar la resistencia frente al paso del tiempo y la intensidad del tráfico. La duración estimada de las obras oscila entre 11 y 18 meses.

Los siete lotes adjudicados quedaron a cargo de los siguientes consorcios:

Occidente: Consorcio El Progreso

Urabá: Consorcio Urabá 25

Magdalena Medio: Consorcio Magdalena 787

Suroeste: Consorcio Vías Antioquia MM 2025

Nordeste: Consorcio Construcciones 11 San Roque

Bajo Cauca: Consorcio Vías 7PD

Norte: Consorcio Vías Antioquia Norte

En total, serán 29 tramos viales en 46 municipios, lo que permitirá impulsar la movilidad y facilitar la salida de productos agrícolas.

El Plan Vial Departamental del gobernador Andrés Julián contempla el mejoramiento de 1.040 km de vías secundarias y de 500 km de vías terciarias, el mantenimiento de 5.000 km adicionales y de 10.000 km de la red terciaria.