¿Se puede lanzar pólvora desde terraza, balcón o conjuntos residenciales?: Ley de Colombia responde

Diciembre es una época del año marcada por las fiestas de Navidad y fin de año, por lo que muchas personas buscan celebrar de diferentes formas ante la euforia que se vive al momento de compartir al lado de su familia, amigos o vecinos.

En medio de esos festejos, hay quienes aprovechan para manipular pólvora en diferentes presentaciones, ya sea por medio de voladores, chispitas o los populares volcanes. Esto puede representar un riesgo para muchas personas debido a que algunos no cuentan con la suficiente experiencia para manejar esta clase de artefactos.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se han registrado 412 casos de quemados con pólvora durante los primeros nueve días en el mes de diciembre. Entre ellos, han resultado afectados 277 adultos y 135 niños. Este número representa un aumento del 1,7% en comparación al mismo período del 2024.

A pesar de las campañas que realizan las autoridades para prevenir el uso de la pólvora entre la ciudadanía, hay quienes la siguen manipulando por el espectáculo de fuegos artificiales que esta produce. Si bien esto se ve con más frecuencia en las calles, también existe el riesgo de que algunos deciden quemarla desde edificios altos como terrazas, balcones o conjuntos residenciales.

¿Qué dice la ley sobre el uso del pólvora?

En Colombia, la Ley 2224 de 2022 busca regular la fabricación, la manipulación, el transporte, la comercialización y el uso de la pólvora, así como de otros productos pirotécnicos, a fin de proteger la integridad física de los niños, niñas y adolescentes.

Esta norma establece tres categorías de artículos pirotécnicos. En este caso, la número dos habla sobre aquellos que representan un riesgo moderado. por lo que pueden ser usados en áreas relativamente confinadas como jardines, antejardines, balcones y espacios al aire libre. Eso sí, estos deben cumplir con los criterios de seguridad establecidos por el Ministerio de Defensa.

Las prohibiciones establecidas por la cartera frente a la manipulación de pólvora son las siguientes:

No vender ni permitir la manipulación por menores de edad ni personas en estado de embriaguez.

ni personas en estado de embriaguez. Prohibido el fósforo blanco en la fabricación.

Prohibido el uso de artículos como tacos, culebras o totes, a excepción de aquellos que están autorizados.

Por otra parte, estos productos deben contener frases como “peligro”, “explosivo” o “manéjese con cuidado” con tal de prevenir a las personas que los usan. Asimismo, el Ministerio de Defensa señala que estos solamente deben ser manipulados por expertos que cuenten con carnet vigente y su respectiva capacitación.

En ese orden de ideas, la ley no prohíbe que las personas puedan usar pólvora en lugares como los balcones en las casas siempre y cuando esta no represente un riesgo significativamente alto al momento de manipularla. Asimismo, este producto debe ser adquirido en lugares debidamente autorizados por las autoridades.

Es importante señalar que el uso o la venta ilegal de pólvora se sanciona con multas que van desde los 32 hasta los 300 salarios mínimos, es decir, puede superar los 300 millones de pesos. Asimismo, incurre en el decomiso del material y el cierre del desplazamiento.