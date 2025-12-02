Alcaldía de Bogotá expidió decreto para regular el uso de la pólvora durante la época navideña

Prevenir el uso indebido de pólvora durante las festividades de fin de año. Foto Relacionada.

Bogotá D.C

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que ya se expidió el decreto sobre la regulación del uso de pólvora para esta temporada decembrina.

Además, explicó algunas de las regulaciones especiales que tiene esta medida que busca prevenir riegos, sobre todo en los menores de edad.

“Quemar pólvora en el espacio público no está permitido, mucho menos para menores de edad. Vamos a ser muy rigurosos con el transporte de la pólvora. Los vehículos que la transportan tienen que tener unas características especiales. Vamos a incrementar el número de operativos de IVC (Inspección, Vigilancia y Control) orientados a monitorear la situación de la pólvora en la ciudad", afirmó el secretario.

Quintero aprovechó para mandar un mensaje a las familias bogotanas de cuidar a los menores de edad para que “la pólvora no sea una amenaza ni tampoco nos genere una tristeza en una época de alegría”.

Casos de quemaduras por pólvora en Bogotá

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud no ha reportado ningún caso de personas quemadas por pólvora. Durante diciembre de 2024 en Bogotá se reportaron, 146 personas lesionadas, lo que representó un aumento del 16 % frente al 2023.

De esos 146 casos, 43 correspondieron a menores de edad y 4 ocurrieron bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Las localidades en las que más se presentaron estos incidente fueron en Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar.

‘Hablemos hoy para no lamentarnos mañana’

El Distrito intensifica sus campañas para evitar el uso de la pólvora durante esta temporada decembrina en la que los casos de quemaduras aumentan.

“Este llamado a la ciudadanía tiene como objetivo evitar que por ningún motivo se permita a niños, niñas y adolescentes el uso de la pólvora, mucho menos durante la temporada navideña y de fin de año”, indicaron desde la Alcaldía.

En caso de tener un accidente con este tipo de artefactos explosivos, la Secretaría de Salud compartió una recomendaciones, pero precisó que se requiere manejo profesional.

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café , porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización. No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

en caso de quemaduras profundas o de tercer grado. Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

Afectaciones a animales

Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registró 1.901 animales afectados por el uso de pólvora, 702 animales de compañía y 1.199 animales silvestres.

Las principales afectaciones de los animales por el uso de pólvora son traumatismo o intranquilidad, agresividad y aturdimiento.

Se recomienda, a los dueños de perros o gatos que durante la exposición de pólvora cierren puertas y ventanas para evitar que los animales huyan y se extravíen; además de no dejarlos solos y permanecer a su lado lado mientras pasan los estallidos.



