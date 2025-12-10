1.600 Unidades de pólvora hechiza fueron incautadas en la vía San Onofre–Cartagena

En el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, realizó la incautación de un importante cargamento de pólvora hechiza en la ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 62, sector Peaje de Gambote.

Durante los planes de registro y control, los uniformados identificaron a una persona oriunda de Cartagena que se movilizaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta Sincelejo–Cartagena. Al inspeccionar su equipaje, se hallaron 600 mechas, 600 “cinco golpes” y 400 tiritos, elementos de fabricación artesanal cuya manipulación representa un riesgo crítico para la seguridad. El ciudadano no presentó documentación que acreditara la legalidad o procedencia del material.

La Policía recordó que, en época decembrina, el uso y transporte de pólvora aumenta considerablemente y con ello las emergencias asociadas. En ese sentido, las autoridades mantienen activos los controles en las vías nacionales para evitar que estos elementos lleguen a manos de menores o sean utilizados de manera irresponsable.

“Seguiremos intensificando los operativos en las carreteras para prevenir que la pólvora ilegal llegue a nuestros barrios y ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Nuestro compromiso es que esta Navidad transcurra sin tragedias”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El material incautado y la persona involucrada fueron dejados a disposición de la autoridad competente.