MinAmbiente presenta plan para la recuperación de caimanes llaneros tras controversia con la UNAL
El Ministerio de Ambiente reconoce problemas de sobrepoblación de los cocodrilos bajo cuidado humano y confirma medidas de manejo reproductivo.
El Ministerio de Ambiente anunció un plan de liberación y recuperación de caimanes llaneros tras la polémica por el manejo de ejemplares en la estación Roberto Franco de la UNAL.
La respuesta oficial conocida por Caracol Radio: el Ministerio de Ambiente reconoce problemas de sobrepoblación de los cocodrilos bajo cuidado humano y confirma medidas de manejo reproductivo, mesas técnicas y articulación con Cormacarena, Unillanos y otras entidades para atender la situación de esta especie en peligro crítico de extinción.
Noticia en desarrollo
Alisson Torres
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...