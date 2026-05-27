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27 may 2026 Actualizado 21:18

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MinAmbiente presenta plan para la recuperación de caimanes llaneros tras controversia con la UNAL

El Ministerio de Ambiente reconoce problemas de sobrepoblación de los cocodrilos bajo cuidado humano y confirma medidas de manejo reproductivo.

AME8213. PAZ DE ARIPORO (COLOMBIA), 09/03/2025.- Fotografía cedida por Corporinoquia sin fecha que muestra un caimán llanero, (Crocodylus intermedius),durante una jornada de liberación en el Hato La Aurora en Paz de Ariporo (Colombia). Un grupo de 40 caimanes llaneros fue liberado en una reserva natural del departamento colombiano de Casanare (este), luego de una proceso de crianza y adaptación para fortalecer los ecosistemas acuáticos de la región. EFE/ Corporinoquia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME8213. PAZ DE ARIPORO (COLOMBIA), 09/03/2025.- Fotografía cedida por Corporinoquia sin fecha que muestra un caimán llanero, (Crocodylus intermedius),durante una jornada de liberación en el Hato La Aurora en Paz de Ariporo (Colombia). Un grupo de 40 caimanes llaneros fue liberado en una reserva natural del departamento colombiano de Casanare (este), luego de una proceso de crianza y adaptación para fortalecer los ecosistemas acuáticos de la región. EFE/ Corporinoquia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Corporinoquia (EFE)

AME8213. PAZ DE ARIPORO (COLOMBIA), 09/03/2025.- Fotografía cedida por Corporinoquia sin fecha que muestra un caimán llanero, (Crocodylus intermedius),durante una jornada de liberación en el Hato La Aurora en Paz de Ariporo (Colombia). Un grupo de 40 caimanes llaneros fue liberado en una reserva natural del departamento colombiano de Casanare (este), luego de una proceso de crianza y adaptación para fortalecer los ecosistemas acuáticos de la región. EFE/ Corporinoquia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
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El Ministerio de Ambiente anunció un plan de liberación y recuperación de caimanes llaneros tras la polémica por el manejo de ejemplares en la estación Roberto Franco de la UNAL.

La respuesta oficial conocida por Caracol Radio: el Ministerio de Ambiente reconoce problemas de sobrepoblación de los cocodrilos bajo cuidado humano y confirma medidas de manejo reproductivo, mesas técnicas y articulación con Cormacarena, Unillanos y otras entidades para atender la situación de esta especie en peligro crítico de extinción.

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Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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