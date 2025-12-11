Por el uso de pólvora aumentaron los reportes de mascotas perdidas en Ibagué

Tolima

Preocupado se mostró el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, por las afectaciones que ha causado el uso de pólvora en la fauna silvestre y doméstica del departamento durante el mes de diciembre.

Uno de los ejemplos más conmovedores es el de una yegua que abortó a su potrillo por el estrés causado por las detonaciones; estrés y miedo que comparten los animales que se lanzan en busca de protección, alejándose del estruendo, la luminiscencia y del riesgo que perciben como inminente.

“Hemos conocido casos de yeguas que abortan sus crías cuando están en estado de gestación porque sufren de estrés y nerviosismo por la pólvora. El uso de la pólvora también afecta y aturde a las aves; los perros salen de sus casas despavoridos y se pierden”, detalló Suárez.

El funcionario agregó que en la temporada decembrina aumentan los reportes de animales perdidos, los cuales huyen desorientados por los estruendos de la pirotecnia. De hecho, Suárez acotó que en Ibagué incrementaron los reportes en redes sociales de mascotas perdidas.

“Desde el primero de diciembre en Ibagué empezaron a quemarse juegos pirotécnicos; entonces encuentra uno en los grupos de Facebook y WhatsApp que a diario se pierden tres, cuatro, cinco perros, cuando normalmente no sucede. Muchos no retornan a sus hogares y otros sufren de taquicardia y fallecen”, aseveró Suárez.

En ese sentido, el funcionario agregó que espera que alcaldes y comunidad hagan uso racional de la pólvora. “A los alcaldes, para que sigan en esas campañas de prevención y que no existan personas quemadas en esta época decembrina; y para que la gente se concientice y entienda que la pólvora no es un juego”.